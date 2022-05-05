Фунт рухнул

Фунт стерлингов показал в четверг самое резкое дневное падение за время, прошедшее с начала пандемии коронавируса, разом рухнув почти на 2,5% до отметки $1,2393. Это его минимум с 1 июля 2020 года.

Движение последовало за решением Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии повысить ставку на 25 базисных пунктов — до 1%. Цифра невелика на фоне инфляции, достигшей в марте 7% (это 30-летний максимум), но на таком уровне британская ставка оказалась впервые за 13 лет. Причина падения фунта, впрочем, была не в этом (в теории рост ставки вообще должен помогать валютам), а в сопутствовавших заявлениях и прогнозах регулятора. Они очень контрастировали с оптимизмом, который высказал накануне глава ФРС.

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Джером Пауэлл после подъема ставки до 0,75-1%, как известно, рассказывал публике о светлом будущем и «мягкой посадке» экономики (победа над инфляцией в 8,5% без падения в рецессию). Этим он даже вызвал краткосрочное медвежье ралли, но уже в четверг на рынок акций США вернулся реализм, и индексы показали мощнейший в этом году обвал.

В Великобритании поступили честнее. Банк Англии предупредил о прогнозируемом резком замедлении темпов роста ВВП Великобритании в ближайшее время. «Это, в основном, отражает значительное неблагоприятное влияние резкого роста мировых цен на энергоносители и торгуемые товары на реальные доходы большинства британских домохозяйств и маржу прибыли многих британских компаний», — говорится в сообщении Банка.

В своих обновленных прогнозах Банк Англии подчеркнул риск надвигающейся рецессии. Теперь он прогнозирует сокращение ВВП в последние три месяца года. Это отчасти связано с прогнозируемым на октябрь значительным увеличением счетов за электроэнергию для домашних хозяйств. Именно в этот период, ожидает Банк, инфляция в Великобритании достигнет пика этого года — 10,2%. Это будет самое высокое значение с 1982 года.

Два года стагнации и потеря почти 600 000 рабочих мест могут стать ценой сдерживания инфляции, свидетельствуют оценки Банка Англии. Используя рыночные предположения о том, что ставки вырастут до 2,5% к середине следующего года, он прогнозирует, что ВВП будет снижаться в 2023 году и стагнировать — в 2024-м. Безработица вырастет до 5,5% с 3,8%.

«Стагфляция — один из худших страхов центральных банков, и Великобритания все более выглядит пойманной в ловушку — в большей степени, чем многие другие развитые рынки», — заявил Bloomberg портфельный менеджер Janus Henderson Investors Оливер Блэкборн.

Сейчас перед британским регулятором (как, на самом деле, и перед центробанками многих других стран — готовы они это признавать или нет) стоит непростой выбор. Можно бороться с инфляцией, глубже загоняя экономику в рецессию, или допустить высокие темпы роста потребительских цен при небольшом подъеме ВВП или стагнации. На стагфляцию внешне довольно похожи оба сценария, но различия велики. В первом есть «свет в конце туннеля», но в пути будет очень тяжело. Во втором случае все будет мягче, но бесконечно долго.

Такое решение может быть только политическим — и не всегда это уровень одного лишь главы центробанка. Возможно, именно поэтому Банк Англии и демонстрирует всем желающим свое видение проблемы. Согласно его сценарию, в котором ставка сохраняется на уровне 1%, будет потеряно на 440 000 рабочих мест меньше, а рост ВВП улучшится почти до 1% как в 2023, так и в 2024 году.

Неудивительно, что валютный рынок реагирует на эту ситуацию без энтузиазма. Но развивается она давно, и быстрое падение фунта в четверг — лишь продолжение долгого пути вниз. С мая прошлого года британская валюта потеряла уже более 13%, а в этом году падение только ускорилось.

«Мы наблюдаем явное обесценивание фунта стерлингов в течение 2022 года, что привело его на третье место с конца по результатам среди основных валют», — цитирует CNBC старшего сотрудника по глобальным рынкам Validus Risk Management Хесус Кабра Гисасола.