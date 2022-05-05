«Газпром нефть» и ЛУКойл завершили процесс создания СП на базе «Меретояханефтегаза»

ЛУКойл стал владельцем 50% в ООО «Меретояханефтегаз» — дочернем предприятии компании «Газпром нефть», у которой остаются другие 50%.

Как пишет «Интерфакс», создание совместного предприятия на базе «Меретояханефтегаза» в Ямало-Ненецком автономном округе можно считать окончательно состоявшимся.

Компании заключили договор купли-продажи 50-процентной доли в уставном капитале предприятия в 2021 году. «Газпром нефть» получит 52 млрд руб. за 50% в СП Меретояха, в том числе переуступку по займам на 35 млрд руб.

Также сообщается, что ЛУКойл и «Газпром нефть» согласовали программу геологического доизучения участков, принадлежащих «Меретояханефтегазу». Проект стоимостью 8,9 млрд руб. профинансирует ЛУКойл.

Центровой актив нового совместного предприятия — Тазовское месторождение с потенциалом добычи 1,7 млн т нефти и 8 млрд куб. м газа, которое «Газпром нефть» ввела в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Предполагается, что пик добычи в 8 млн т. н. э. будет достигнут в 2024 году. Тазовский относится к 1 группе месторождений, разрабатываемых по НДД; его геологические запасы, согласно оценке специалистов, составляют 419 млн тонн нефти и 225 млрд кубометров газа.

В 2019 году «Газпром нефть» и англо-голландская компания Shell решили создать СП на базе «Меретояханефтегаза». Проект подразумевал освоение ресурсов в размере 1,1 млрд тонн. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям настаивала на прояснении технических и экономических аспектов партнерства двух компаний, из-за чего завершение сделки откладывалось. Весной 2020-го Shell объявила о выходе из проекта. В самой компании объяснили отказ от завершения сделки с «Газпром нефтью» сложной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а такж енеблагоприятными макроэкономическими факторами.

В сентябре 2021 года «Газпром нефть» привлекла в СП на базе «Меретояханефтегаз» компанию ЛУКойл. В периметр деятельности предприятия войдут, помимо Тазовского, Северо-Самбургское и Меретояхинское месторождения, а также два Западно-Юбилейных лицензионных участка.

«Меретояханефтегаз» — первый актив, которым «Газпром нефть» и ЛУКойл будут управлять паритетно.