Глава Белгородской области сообщил об обстреле с территории Украины двух приграничных сел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины двух приграничных сел — Журавлевки и Нехотеевки.

«В Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается», — приводит «Интерфакс» сообщение Гладкова.

С 24 февраля находящиеся у границы села Белгородской области не раз обстреливались с украинской территории. Наиболее резонансный инцидент произошел 1 апреля, когда в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде.

В граничащем с Харьковской областью Шебекинском районе 12 апреля были повреждены железнодорожные пути. Житель Журавлевки 14 апреля получил осколочное ранение при обстреле; 19 апреля в селе Головчино Грайворонского городского округа были нарушены газо- и электроснабжение, пострадали трое местных жителей; 25 апреля со стороны Украины были также обстреляны Нехотеевка и Журавлевка, известно о двух пострадавших. Ночью 26 апреля было обстреляно село Головчино в Грайворонском городском округе, повреждено более десятка домов, о пострадавших среди мирного населения не сообщалось.

В общей сложности с начала спецоперации в Белгородской области при обстрелах со стороны Украины повреждено свыше 200 жилых домов. В Журавлевке и Нехотеевке с 23 марта действует режим ЧС. Следственный комитет расследует все случаи обстрелов в регионе.

