Глава Shell отметил, что европейские страны не смогут полностью заместить российский газ

Возглавляющий концерн Shell Бен ван Берден считает, что Европа не способна полностью заместить газ из России за счет альтернативных поставок. Свое мнение ван Берден озвучил во время телеконференции с инвесторами, передает ТАСС.

«Меры, о которых я говорил, — нарастить поставки СПГ на рынок, больше мощностей по сжижению и регазификации, также мы можем подумать о больших трубопроводных поставках из Северной Африки и Норвегии — это разумные вещи, которые мы должны сделать. Но также неминуемо потребуется провести и энергетический переход в среднесрочном периоде, потому что нет возможности просто закупить больше трубопроводного газа и СПГ и полностью заменить российский газ, который мы потребляем. Это просто неосуществимо», — цитирует агентство главу компании.

Накануне, 4 мая, сообщалось, что министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва заявил об интересе России к строительству газопровода, который должен соединить эту страну с Евросоюзом через Марокко. Он указал на то, что благодаря самому длинному в мире трубопроводу, протяженность которого составит 5660 км, откроется возможность для доставки газа через несколько африканских стран. По словам министра, на минувшей неделе делегация Москвы посетила его офис в Абудже. Сообщение вызвало резонанс в экспертном сообществе; многие высказывают сомнение в целесообразности данной инвестиции для РФ и объясняют громкое заявление стремлением надавить на ЕС.

Ранее «Эксперт» писал о том, что «Газпром» будет использовать мощности сухопутной части газопровода «Северный поток — 2» для развития газоснабжения Северо-Запада России. «В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод "Северный поток — 2" не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона "Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток — 2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада», — указывается в сообщении компании. Отмечается, что в случае если Германия решит запустить морскую часть газопровода, можно будет подключить только одну нитку; вторая заработает не раньше 2028 года.