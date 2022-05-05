Индийско-российский бизнесмен выкупил российское подразделение Paulig

Занимающаяся производством и обжаркой кофе семейная финская компания Paulig объявила в четверг о закрытии сделки по продаже своего российского подразделения ООО «Паулиг Рус». Покупателем стал гражданин Индии Викас Сои, занимающий пост управляющего директора конкурирующей с финнами Milagro Beverage Company.

Стоит отметить, что индийский бизнесмен в данном случае действовал не в интересах какой-либо компании, инвестировав в актив собственные средства.

Официально ООО «Паулиг Рус» было переименовано в ООО «Милфудс» еще 4 мая, однако публичное объявление о продаже последовало только сегодня. По соглашению сторон Викас Сои стал хозяином завода по обжарке кофе в Твери. При этом принадлежащие Paulig бренды Santa Maria, Risenta, Poco Loco, Liven, а также фирменная рецептура финской компании в сделку не включены.

По информации РБК, Викас Сои живет в России более 30 лет. Ранее он работал в дистрибьютере «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева, после чего стал управляющим директором кофейного производителя Milagro Beverage Company.

Напомним, что о грядущем уходе с российского рынка в Paulig Group объявили в 7 марта после начала спецоперации на Украине. В качестве причины демарша глава компании Рольф Ландау назвал «изменение геополитической ситуации».

Выручка Paulig за прошлый год составила примерно 966 млн евро, приходящаяся на Россиию ее доля — около 5%.

Сворачивая операционную деятельность, финский производитель в течение трех месяцев будет продолжать поставки зеленого кофе в интересах нового владельца компании. Однако после завершения переходного периода все продукты Paulig будут полностью выведены с рынка РФ. Изменятся и поставщики, обеспечивающие сырьем тверской завод.

Как на прошлой неделе писал «Эксперт», группа компаний «Велком» выкупила у финской Valio Group, которая синхронно с Paulig Group, заявила об уходе из России, право на бренд Viola и завод, производящий товары этой линейки.

«Данная сделка — союз двух равных игроков, позитивно воспринятый рынком. За счет синергии оба бизнеса продолжат развиваться еще более успешно и динамично. Для производства продукции используется сырье от локальных поставщиков. У компании выстроены долгосрочные отношения с надежными российскими партнерами. Мы сохраним высокое качество готовой продукции», — прокомментировали «Эксперту» приобретение активов Viola в «Вэлком».