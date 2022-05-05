Сухопутную часть «Северного потока — 2» задействуют для газоснабжения cеверо-западных регионов РФ

Компания «Газпром» решила использовать мощности сухопутной части газопровода «Северный поток — 2» для развития газоснабжения Северо-Запада России.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале газового гиганта.

«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод "Северный поток — 2" не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона "Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток — 2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в случае если Берлин решит запустить морскую часть газопровода, можно будет подключить только одну нитку; вторая заработает не раньше 2028 года.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось в сентябре 2021 года, к декабрю он был полностью готов к эксплуатации. После начала спецоперации РФ на Украине власти Германии остановили сертификацию.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам министра энергетики Нигерии Чифа Тимпире Сильвы, Российская Федерация может инвестировать в строительство газопровода, соединяющего Нигерию через Марокко со странами Евросоюза. Чиновник отметил, что благодаря самому длинному в мире трубопроводу, протяженность которого составит 5,660 км, откроется возможность для доставки газа через несколько африканских стран в Европу. Старт проекту правительство Нигерии надеется дать до мая 2023 года. В настоящее время ведутся переговоры с различными потенциальными инвесторами. По словам министра, на минувшей неделе делегация Москвы посетила его офис в Абудже.