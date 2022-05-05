Московская железная дорога в январе-апреле увеличила погрузку лесоматериалов на треть

Московская железная дорога (МЖД) за первые четыре месяца 2022 года нарастила погрузку до 23 млн тонн.

«Погрузка на Московской железной дороге — филиале ОАО "РЖД" в январе-апреле 2022 года составила 23,1 млн тонн, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает пресс-служба компании.

В частности, зафиксирован рост погрузки нефти и нефтепродуктов (5 млн тонн, рост на 8,5% к январю-апрелю 2021 года), железной и марганцевой руды (6,7 млн тонн, рост на 4,1%), а также промышленного сырья и формовочных материалов (732,4 тыс. тонн, 1,6%). Заметнее всего увеличились объемы погрузки химикатов и соды (759,5 тыс. тонн, рост на 23,1%) и лесных грузов (167,5 тыс. тонн, +32,6%).

Снижение показателя наблюдается в погрузках химических и минеральных удобрений — в январе-апреле 2022 года их перевезено 1,8 млн тонн (на 0,5% меньше, чем за тот же период 2021 года); черных металлов (1,3 млн тонн, -4,7%), а также лома черных металлов (963,7 тыс. тонн, -17,3%).

«Грузооборот с начала 2022 года составил 38,1 млрд тарифных тонно-км (+8,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 47,5 млрд тонно-км (+9,1%)», — указывается в пресс-релизе МЖД.

Ранее «Эксперт» писал о том, что погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД, филиал ОАО «РЖД») в I квартале текущего года составила 14,2 млн тонн, что сопоставимо с показателями аналогичного периода 2021 года. В январе-марте ВСЖД зафиксировала рост погрузки угля — на 2,7% (до 6,7 млн тонн) и железной руды — на 13% (до 1,2 млн тонн). Кроме того, отмечается заметный рост погрузки промышленного сырья (в 1,8 раза, до 513 тыс. тонн), черных металлов (в 2,1 раза, 27 тыс. тонн) и цветной руды (в 1,2 раза, 8 тыс. тонн). Вместе с тем компания сообщила о снижении в I квартале погрузки нефти и нефтепродуктов на 1,7% (до 2,2 млн тонн); лесных грузов — на 40% (до 889 тыс. тонн); строительных грузов — на 22% (275 тыс. тонн); химикатов — на 9,8% (108 тыс. тонн), химических и минеральных удобрений — на 4,2% (52 тыс. тонн).