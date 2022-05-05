Москва объявила семерых датских дипломатов персонами нон грата

В связи с высылкой в начале апреля российских дипломатов из Дании Москва объявила персонами нон грата семерых сотрудников датского посольства в РФ.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Послу [Дании] объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии», — указывается в заявлении министерства.

Подчеркивается, что Россия сохраняет за собой право на дополнительные шаги в ответ на недружественные действия Копенгагена, «которые будут доведены до датской стороны позднее».

Послу Дании в Москве Карстену Сендергорду, вызванному в МИД РФ, заявлен решительный протест в связи с необоснованной высылкой российских дипломатов. «С российской стороны было отмечено, что откровенно антироссийская политика королевства наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям», — сообщается в пресс-релизе.

Власти Дании приняли решение о высылке 15 российских дипломатов 5 апреля. Это объяснялось тем, что датские спецслужбы подозревали их в принадлежности к российской разведке. В сообщении МИД Дании уточнялось, что королевство не хочет разрывать дипломатические отношения с Москвой, поэтому посол и ряд других сотрудников дипмиссии высылаться не будут. Посол России в Дании Владимир Барбин указал на то, что Копенгаген не привел никаких доказательств противоправной деятельности россиян.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Москва объявила персонами нон грата всех сотрудников консульств Латвии, Литвы и Эстонии в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства в Тарту. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что на основе принципа взаимности, а также с учётом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины МИД объявляет о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Петербург.