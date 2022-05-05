Настоящий китаец: даже слабея, юань завоевывает мир

По данным Wind Information, в апреле 2022 года юань упал примерно на 3% по отношению к доллару. Впрочем, справедливее бы было сказать, что вырос доллар, спрос на который повысился на фоне геополитических проблем. А в Поднебесной есть и свои проблемы — продолжающаяся эпидемия Covid и опасения по поводу экономического роста, что также оказывает давление на национальную валюту.

«В начале весны мы делали прогноз о завершении многолетнего цикла укрепления китайского юаня. Ориентиром ослабления против доллара выступал уровень 6,7. Цель достигнута», — отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Тем не менее, отмечает он, ниже уровня 6,7 по паре usd/cny в компании ожидают торможения девальвации юаня. Уровень восстановления теперь видится под 6,6 за доллар.

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По словам аналитика, причина слабости нацвалюты, в результате которой юань за два месяца потерял все завоевания последних двух лет, кроется в совокупности факторов. В их числе расхождение монетарных курсов. ФРС ужесточает, а НБК смягчает; локдаун в КНР сильно бьёт по деловой активности на производстве и в сфере услуг; энергетическое ралли, разгоняющее инфляцию, приводит к росту издержек нацпроизводителей.

Ослабление юаня не нравится и Центробанку. Народный банк Китая в связи с этим уже принял решение снизить норматив обязательного резервирования для валютных депозитов на 1 п. п. — до 8%. Изменение вступит в силу 15 мая. Это должно поддержать темпы роста экономики и спрос на национальную валюту. Фактически, этот шаг уменьшит количество иностранной валюты, которую банки смогут держать в своих запасах, и поддержит курс юаня и спрос на него. При этом в прошлом году центральный банк Китая дважды увеличил тот же коэффициент резервирования иностранной валюты, чтобы замедлить быстрое укрепление юаня.

Экономисты Morgan Stanley ожидают, что к концу июня юань будет торговаться около 6,48 по отношению к доллару.

«В целом мы считаем, что НБК будет терпеть некоторую упорядоченную слабость юаня, пока она обусловлена фундаментальными факторами, — говорится в отчете стратегов банка по развивающимся рынкам. — Но USD / CNY может превысить цель в краткосрочной перспективе, учитывая волатильность рынка».

Между тем спрос на юань вряд ли будет падать. Напротив, в текущих геополитических условиях многие страны начали постепенно отказываться от долларов. Напуганные влиянием финансовых санкций США на Россию, многие страны ищут способы уменьшить зависимость от американской валюты. Согласно отчету МВФ, доля доллара в мировых валютных резервах снижается. Состав официальных валютных резервов МВФ (COFER) показал, что, несмотря на то что мировые валютные резервы выросли до 12,85 трлн долларов в конце третьего квартала 2021 года, доля доллара снизилась до 59,2%. Сейчас эта цифра наверняка опустилась еще сильнее.

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Благодаря расширению торговых и политических отношений, Россия нарастила денежные расчеты в юанях. В результате доля китайского юаня в российских валютных резервах выросла с 12,8% в январе 2021 года до 17,1% в январе 2022 года, а доля доллара за тот же период сократилась вдвое — до 10,9% с 21,1%.

Китаю незачем бороться с инфляцией

На текущей неделе динамика практически всех основных валют, включая юань, подчинена не своим внутренним факторам, а вердикту ФРС США, указывает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Он прозвучал вечером 4 мая. Резерв, как и ожидалось, поднял свою процентную ставку сразу вдвое — с 0,5% до 1% и обозначил дальнейшее ужесточение денежной политики.

Не только ставка будет расти в предстоящие месяцы ориентировочно на 0,5 п.п. в месяц. С июня начнутся масштабные продажи купленных ранее ФРС ценных бумаг. Таким образом, долларов в обращении станет меньше, они будут дороже. В преддверии таких анонсированных решений курс американской валюты укреплялся. Так, к юаню доллар поднялся на последнем импульсе с 19 апреля с 6,37 выше 6,6 юаней, то есть на 3,6%.

Это больше, чем рост «американца» к шести основным валютам, входящим в индекс доллара USDX, который вырос на 2,5%, указывает Гойхман. Соответственно, у китайских денег есть драйверы ослабления не только по причине безудержного роста доллара, но и по своим резонам. Во многом это связано с масштабными локдаунами в Поднебесной из-за подзабытой уже пандемии, увеличивающими риски торможения экономики.

Кроме того, и Народный банк Китая в таких условиях не спешит ужесточать денежную политику, в отличие от ФРС, продолжает аналитик. Ведь инфляция в КНР составляет лишь 1,5%, и с ней не нужно бороться. В отличие от США, где цены бьют рекорды, вздымаясь на 8,5%, что и является основной причиной агрессивного увеличения ставок ФРС. Помимо этого, китайскому регулятору и экономике в целом выгодно ослабление юаня, дающее преимущества при экспорте и повышающее доходы от него.

Таким образом, указывает Марк Гойхман, определённые различия в экономической ситуации и вытекающее из этого расхождение политики регуляторов диктует вероятность дальнейшего укрепления доллара к юаню. Вот и 5 мая торги идут с некоторым ростом «американца» с 6,61 выше 6,62 к юаню. В то же время, есть технический сильный уровень сопротивления такому движению на текущей неделе. Это рубеж 6,65 — апрельский и годовой максимум, который котировки вряд ли смогут взять сходу. Тем более, что и к другим валютам пока доллар перестал расти, уже «отработав» в ценах прошедшее решение ФРС.

В случае постепенного вероятного преодоления проявлений пандемии и ослабления локдаунов китайская валюта в течение месяца способна скорректироваться, считает эксперт. По его оценке, наиболее вероятный диапазон на ближайшие недели составляет 6,5 - 6,65 юаней за доллар.