США намерены объявить войну нефтяному картелю ОПЕК и рискуют потерпеть поражение

Соединенные Штаты готовы объявить войну нефтяному картелю ОПЕК и его партнерам. Ожидается, что 5 мая Юридический комитет Сената США одобрит законопроект, разрешающий судиться с членами ОПЕК и их партнерами, если те виноваты в искусственном росте цен на нефть. Закон о запрете картелей в области добычи и экспорта нефти (NOPEC), по замыслу его авторов, должен защитить американских потребителей и предпринимателей от искусственных скачков цен на бензин и мазут, но немало специалистов опасаются, что он может иметь непредвиденные негативные последствия.
Законопроект NOPEC, который поддерживают как демократы, так и республиканцы, отменяет суверенный иммунитет, который многие годы защищал ОПЕК и нефтяные компании от судебных исков. Если он будет принят Сенатом и Палатой представителей, а также подписан президентом Байденом, то есть станет законом, Генпрокурор США сможет преследовать в судебном порядке нефтяной картель и его членов в американских федеральных судах. Иски можно будет подавать также к нефтедобывающим государствам, которые не входят в ОПЕК, но сотрудничают с ним. Это, например, касается России, добыча нефти в которой в этом году, считает Reuters, может снизиться на 17%, и соглашения ОПЕК+, участники которого искусственно поддерживают высокие цены на нефть и не торопятся наращивать добычу нефти.
Правда, многие специалисты сомневаются, что федеральные суды смогут выполнять антикартельное законодательство против суверенных государств. Тем не менее, несколько попыток подобного рода, предпринятых в США за два с лишним десятилетия, встревожили неофициального лидера нефтяного картеля – Саудовскую Аравию (КСА) и заставили Эр-Рияд энергично лоббировать против принятия NOPEC.
Сопротивление лоббистов нефтяников типа Американского института нефти (API) было мощным и успешным – все предыдущие попытки принять NOPEC провалились. Однако сейчас благодаря очень высоким ценам на американских автозаправках в высшем законодательном органе США сложилась благоприятная ситуация для противников ОПЕК. Картель неоднократно отвергал просьбы высокопоставленных американских чиновников, включая президента Байдена, быстро увеличить добычу нефти.
«Никогда не стоит принимать важные решения в состоянии гнева и раздражения»,- прокомментировал ситуацию Марк Финли из Института публичной политики Бейкера при университете Райса.
У членов ОПЕК немало способов ответить Вашингтону на принятие антикартельного закона. Они, например, могут предпринять схожие действия против США за то, что американцы искусственно сдерживают производство сельскохозяйственной продукции, чтобы поддержать американских фермеров.
В 2019 году Эр-Рияд уже угрожал продавать нефть не только за доллары, но и за другие валюты, если Вашингтон примет закон NOPEC, что угрожает США серьезными неприятностями. Аравия может также решить, скажем, покупать оружие и военную технику не только у Америки, но и у других стран.
КСА и другие нефтедобывающие страны могут также ограничить инвестиции из США в свои экономики или даже просто поднять цены на нефть для американцев, что, кстати, диаметрально противоположно главной задаче и целям NOPEC.
Между тем, у США и их союзников уже возникли серьезные проблемы с поставками энергоносителей, напоминает аналитик по Ближнему Востоку из Глобального центра при Атлантическом совете Пол Салливан.
«Последнее, что нам сейчас нужно, это бросить туда гранату»,- образно разъяснил он сложную обстановку на глобальном энергетическом рынке.
API объясняет отказ поддерживать принятие закона NOPEC тем, что он может навредить американским нефтяникам и газовикам.
Кстати, одно из возражений противников законопроекта заключается в том, что он может привести к противоположному результату – к перепроизводству нефти членами ОПЕК. Цены в таком случае опустятся так низко, что американские энергетические компании не смогут наращивать добычу. Дело в том, что месторождения в Саудовской Аравии и в других членах картеля легко разрабатывать. Американским нефтяникам в таком случае будет невыгодно качать дорогую нефть, а это, считают аналитики и экономисты ClearView Energy Partners, ослабит энергетическую безопасность США и замедлит восстановление первой экономики планеты после коронавирусной пандемии.