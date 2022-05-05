США намерены объявить войну нефтяному картелю ОПЕК и рискуют потерпеть поражение

Соединенные Штаты готовы объявить войну нефтяному картелю ОПЕК и его партнерам. Ожидается, что 5 мая Юридический комитет Сената США одобрит законопроект, разрешающий судиться с членами ОПЕК и их партнерами, если те виноваты в искусственном росте цен на нефть. Закон о запрете картелей в области добычи и экспорта нефти (NOPEC), по замыслу его авторов, должен защитить американских потребителей и предпринимателей от искусственных скачков цен на бензин и мазут, но немало специалистов опасаются, что он может иметь непредвиденные негативные последствия.

Законопроект NOPEC, который поддерживают как демократы, так и республиканцы, отменяет суверенный иммунитет, который многие годы защищал ОПЕК и нефтяные компании от судебных исков. Если он будет принят Сенатом и Палатой представителей, а также подписан президентом Байденом, то есть станет законом, Генпрокурор США сможет преследовать в судебном порядке нефтяной картель и его членов в американских федеральных судах. Иски можно будет подавать также к нефтедобывающим государствам, которые не входят в ОПЕК, но сотрудничают с ним. Это, например, касается России, добыча нефти в которой в этом году, считает Reuters, может снизиться на 17%, и соглашения ОПЕК+, участники которого искусственно поддерживают высокие цены на нефть и не торопятся наращивать добычу нефти.