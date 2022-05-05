Военный эксперт: передача Киеву разведданных США делает советников из Вашингтона законной целью ВС РФ

Передавая разведывательные данные о расположении российских офицеров на территории Украины, Вашингтон напрямую вступил в военный конфликт с Россией.

Об этом в интервью РИА Новости заявил доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, если информация, которая появилась New York Times соответствует действительности, то тогда американские военные советники, находящиеся на Украине, могут быть законной целью для ВС РФ.

«Строго говоря, предоставление таких данных является прямым участием США в боевых действиях на стороне Украины, – пояснил эксперт. – Мы знаем, что сейчас на территории «незалежной» продолжают работать американские офицеры и генералы».

И теперь, как подчеркнул Сивков, мы получаем полное право наносить по ним удары, уничтожая американских военных советников.

Ранее «Эксперт» сообщал, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга прокомментировал информацию о том, что Вашингтон передаёт Киеву данные о местонахождении мобильного штаба российской армии.

По словам представителя Кремля, российским военным известно, что США, НАТО и Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные, что не способствует быстрому завершению спецоперации.

Напомним, согласно информации издания The New York Times, которое ссылается на высокопоставленных чиновников из США, Вашингтон передаёт Киеву данные о местонахождении мобильного штаба российской армии.

Отмечается, что украинские официальные лица объединили с данными своей разведки эту информацию, чтобы начать артиллерийские обстрелы и другие атаки. Как утверждает издание, в результате таких ударов погибли российские офицеры.

