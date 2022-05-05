Перенаправление «Северного потока — 2» поможет российским химикам и металлургам

Сегодня стало известно, что «Газпром» может задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток — 2» для внутрироссийских целей, а именно — для развития газоснабжения регионов северо-западного региона нашей страны.

При этом, как отметили в холдинге, если Германия все же через некоторое время даст согласие на полномасштабную эксплуатацию «Северного потока — 2», то в работу с полной загрузкой сможет быть включена только одна нитка газопровода. Ввод в эксплуатацию второй линии будет возможен в отдаленной перспективе. В компании в данном контексте называют 2028 год.

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«Газпром» заинтересован в максимальной загрузке инфраструктуры

После приостановки германским правительством в конце февраля текущего года сертификации проекта «Северного потока – 2» по политическим причинам России оставалось только ждать, когда экономика и здравый смысл возьмут в Европе верх над политикой и потаканию интересам США.

Однако российский газовый гигант решил не сидеть сложа руки, а извлечь из потайного кармана план «Б». Тем более, что риск так и не дождаться позитивного решения от «западных партнеров» в отношении Nord Stream — 2 даже после завершения спецоперации на Украине достаточно велик.

По мнению заместителя директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, учитывая планы ЕС полностью прекратить импорт российского трубопроводного газа к 2027-2030 годам, вероятность того, что «Северный поток — 2» когда-либо будет введен в эксплуатацию, «выглядит сегодня весьма низкой».

«При этом под данный проект была построена большая сухопутная газотранспортная инфраструктура от полуострова Ямал до Усть-Луги (новые магистральные линии на участках Бованенково — Ухта, Ухта — Грязовец и Грязовец — Усть-Луга), с которой нужно что-то делать», — заявил он «Эксперту».

Алексей Белогорьев напомнил, что со схожей проблематикой «Газпром» уже сталкивался в 2014 году после того, как страны-партнеры отказались от поддержки проекта «Южный поток», который планировалось проложить по дну Черного моря в болгарский порт Варну.

«В результате пришлось демонтировать часть так называемого Южного газового коридора, проложенного от Саратовской области до Анапы. Оставшаяся часть была задействована для поставок газа в “Турецкий поток”. В случае коридора Бованенково — Усть-Луга ситуация лучше, поскольку “Газпром” в любом случае занимался переключением потребителей Северо-Запада с поставок из Надым-Пур-Тазовского района ЯНАО на ямальский кластер. Сейчас эта тенденция лишь усилится. Компания заинтересована в максимальной загрузке этой новой инфраструктуры, как и самого Бованенковского месторождения, чтобы обеспечить отдачу инвестиций. Кроме того, учитывая, что трубы и компрессорные станции новые, энергетическая и экономическая эффективность транспортировки по этому маршруту выше», — указал эксперт.

Как отметил Алексей Белогорьев, решение «Газпрома» нельзя назвать сенсационным. При это оно, к сожалению, не решает проблем с замороженными инвестициями, которые были сделаны в подводную часть «Северного потока — 2».

«Стоит отметить, что, строго говоря, коридор Бованенко-Усть-Луга расширялся не только под “Северный поток — 2”, но и под “Балтийский СПГ” и газоперерабатывающий завод в Усть-Луге общей мощностью 45 млрд м куб в год, однако судьба этих проектов в условиях антироссийских санкций со стороны ЕС и США тоже повисла в воздухе», — добавил он.

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Инвестпривлекательность северо-запада России повысилась

В свою очередь заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в беседе с корреспондентом «Эксперта» заметил, что подобная инициатива со стороны «Газпрома» является скорее уникальной, чем рядовой. Несмотря на то, что строительство экспортных газопроводов всегда приводило к газификации сопредельных территорий, случаев, когда предназначенные для экспорта объемы переориентировались на внутренний рынок, фактически нет, подчеркнул он.

Кроме того, данный шаг «Газпрома» может стать не только ключом к решению проблемы газификации отдельных территорий таких регионов, как Республики Коми, Вологодская, Ленинградская, Псковская и Новгородская области. Подобная переориентация «Северного потока – 2» будет привлекательна и для потенциальных инвесторов в новые масштабные газоемкие проекты. В данном контексте речь может идти, например, о химических и металлургических производствах.

«Это возможность сравнительно легко получить договор на поставку и подключиться к ГТС. Дело за правительством, Минпромторгом и региональными властями, чтобы создать дополнительные стимулы для таких инвестиций», — считает Алексей Гривач.

Данную точку зрения подкрепляет и сегодняшнее заявление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

«В Ленобласти есть территории, где готовы принять газ опережающими темпами. Речь идет как о газификации частных домохозяйств, так и об использовании инфраструктуры “Северного потока – 2” для ускорения реализации ряда инвестиционных проектов в регионе», — констатировал он.