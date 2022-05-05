Путин поддержал идею по увеличению просветительского контента на российском ТВ

Глава государства Владимир Путин согласился поддержать идею по увеличению просветительского контента на российском ТВ.

Об этом президент заявил в ходе встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем. Последний предложил задуматься о том, чтобы фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию и историю российского государства чаще появлялся на телеканалах, передаёт РИА Новости.

«Если вы поддержите, мы проработаем, в том числе с коллегами с телеканалов такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент», – подчеркнул Древаль.

«Договорились», – поддержал Путин.

Кроме этого, Древаль предложил расширять грантовую помощь лекторам и просветителям, отметив, что участие президента России в качестве лектора всегда дает очень сильный импульс развитию проекта.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в конце 2021 года французское издание Le Monde diplomatique проанализировало политические ток-шоу на российском телевидении, число которых стремительно росло все последние годы.

Автор публикации Кристоф Тронтен особенно отметил свободу тона, царящую в этих программах, а также некоторые комментарии, после которых западным журналистам и экспертам запретили бы работать в СМИ.

Француз подверг разбору программы «Первого канала» «Время покажет», «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеканала «Россия 1», «Своя правда» и «Место встречи» на НТВ, а также еженедельные дебаты: «Право знать», «Постскриптум», «Большая игра» и «Формула смысла».

«Больше всего удивляет не наличие этих ток-шоу, а рост их числа за последние пять или шесть лет. В целом зрителям доступно более пятнадцати часов ежедневных дебатов, не говоря уже о повторах на интернет-платформах», – подчеркнул журналист.

При этом он утверждает, что иностранный зритель был бы крайне удивлён свободой тона, царящей в этих программах и некоторыми комментариями, которые стоили бы их авторам «запрета работать в СМИ в наших демократических широтах».