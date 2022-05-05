«Роскосмос» заключил контракт с РКК «Энергия» на разработку новой орбитальной станции

«Роскосмос» заключил контракт с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия» на разработку эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные портала госзакупок, контракт подписан в рамках опытно-конструкторской работы на тему: «Создание космического комплекса российской орбитальной станции».

Отмечается, что цена контракта составляет почти 2,7 млрд руб., а эскизное проектирование национальной станции будет вестись в два этапа.

Так, первый предусматривает анализ сценариев развёртывания и наклонения целевой орбиты, расчёт стоимости доставки 1 кг грузов на станцию, развертывание начальной конфигурации станции и переход космических аппаратов с орбиты РОС на окололунную орбиту.

Второй этап включает разработку эскизного проекта и технических заданий вариантов станции, а также рассмотрение возможностей обеспечения станции связью, вопросы подготовки экипажей, функционирования в беспилотном и пилотируемом режимах.

Напомним, Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнёрам по станции. При этом существует вероятность, что Москва может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии Вашингтона.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035 году.

Ранее «Эксперт» сообщал, что «Роскосмос» приступил к созданию нового поколения орбитальных сканирующих устройств для группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которые позволят вести непрерывную детальную фото- и видеосъемку в сверхвысоком разрешении.

В состав спутниковой аппаратуры наблюдения войдёт уникальный материал, разработанный инженерами входящего в госкорпорацию «Ростех» холдинга «Швабе».