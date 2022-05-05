Рубль привяжут к корзине

Рубль могут привязать к стоимости так называемых дуальных товаров: пшеницы, металлов и энергоресурсов. Группа ученых НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова разработала проект по созданию обеспечительной меры национальной валюты за счет использования наряду с золотом целой корзины универсальных активов, обладающих одновременно и товарными, и денежными свойствами.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев некоторое время назад сообщил, что эксперты прорабатывают предложенный научным сообществом проект по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы.

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В частности, предлагалось определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, а также привести курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности.

Об этом ранее писала «Российская газета», но прочие детали вышеупомянутого проекта обнародованы только сейчас.

«Предложения, разработанные российскими учеными, никоим образом не связаны с привязкой рубля к физическому золоту. Основной тезис выступления Патрушева состоял в необходимости создания обеспечительной меры национальной валюты за счет использования наряду с золотом особой группы товаров, обладающих одновременно товарными и денежными свойствами, что и создает их валютную ценность. Это дает возможность оценивать их стоимость в золотом эквиваленте. На Россию приходится 40% мировых запасов подобных товаров», — приводит ТАСС слова замдиректора НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаила Минченкова.

По его словам, речь идет о так называемых дуальных товарах. Это товары, цены которых на больших промежутках времени имеют устойчивое относительное отклонение от цены монетарного золота (резерв государства, хранящийся в форме монет и слитков). Речь может идти о пшенице, серебре, олове, меди, титане, драгоценных и недрагоценных металлах, угле, уране, хлопке, электроэнергии, нефтепродуктах, СПГ, минеральных удобрениях и стандартизированной воде.

«На основе этих товаров формируется индекс мультитоварной ценовой устойчивости, который позволяет создать товаровалютные резервы в качестве замещения или дополнения к существующим золотовалютным резервам. Мы исследовали реальные биржевые котировки продолжительностью в 60 лет по большой группе товаров. Выявили 25-30 товаров, которые имеют устойчивое относительное соотношение цен относительно золота. Эти товары меряются в золотом эквиваленте. Золото выбрано первоначально в качестве «якоря», но оно само является дуальным товаром. Поэтому некорректно говорить о том, что мы прикрепляем нашу обеспечительную меру к золоту», — подчеркнул Михаил Минченков.

«Я не уверен, что в таких мерах есть острая необходимость, — заявил “Эксперту” начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. — Да, речь идет не о привязке к золоту, что действительно выглядит не самой прогрессивной идеей, а о некотором ориентире с привязкой к корзине производимых товаров. Но ведь сейчас рубль, по сути, и так обеспечен тем, что у страны есть производственный и экспортный потенциал. Наша валюта и так по своей природе пока еще сырьевая, на ряду с южноафриканским рандом, канадским и австралийским долларами. Суть предложения непонятна».



Если даже придумывать какие-то схемы привязки рубля к товарным ценностям, то у России в таком случае, действительно, есть огромное преимущество по сравнению с евро, иеной или другими валютами, считает аналитик. И кажется, что в такой системе координат рубль должен стоить гораздо дороже.

Но есть и другая сторона медали, обратил внимание Василий Карпунин. Экспортная выручка при переукреплении рубля упадет, а вместе с ней —рублевая налогооблагаемая база. Это означает дефицит бюджета и рост госдолга. Кроме того, чрезмерное укрепление чревато «голландской болезнью», когда импортировать становится гораздо проще, чем производить. Мотивация к развитию внутреннего производства при этом снижается.

Реальные активы как гарантия независимости

Привязка валюты к чему-либо без практического наполнения торговли никакой смысловой нагрузки не несёт, заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» и ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. До сих пор рубль являлся валютой исключительно внутреннего использования. Вся внешняя торговля осуществляется в иностранной валюте, как по экспорту, так и по импорту. То есть смысла владеть рублём нет. Достаточно иметь общепризнанную валюту, чтобы осуществлять торговлю с РФ. Внутреннее потребление импорта регулируется через доступность валюты и курс рубля. Уменьшение притока валюты приводит к ослаблению рубля и снижению потребления импорта, а рост валютных поступлений укрепляет рубль и через это увеличивается спрос на импорт.

Сальдо торгового баланса РФ, за редким исключением, почти всегда остаётся положительным, отмечает аналитик. Однако, по его словам, данное преимущество весьма слабо используется для внутреннего развития. По сути, ежегодно экономика лишается инвестиций от 100 млрд долларов за счёт формирования валютных резервов, пополнения ФНБ и экспорта капитала.

С одной стороны, подобные действия позволяют организовать пассивную защиту от глобальных экономических кризисов, но, с другой, они лишают экономику средств на развитие, которые могли бы снизить зависимость от внешних поставок и необходимости формирования валютных резервов на чёрный день.

Привязка рубля к чему-либо в условиях положительного торгового баланса имеет смысл для стабилизации курса валюты, уверен Андрей Кочетков. Однако долгосрочные цели развития требуют несколько иного подхода. Первый шаг на этом пути уже сделан в виде перевода на рубли оплаты экспорта российского газа в недружественные страны. То есть создаются условия востребованности рубля в качестве валюты торговых расчётов. Рубль перестаёт быть валютой исключительно внутреннего потребления, так как на него можно купить что-то нужное в глобальной экономической деятельности.

Дальнейший переход на оплату 100% российского экспорта будет стимулировать торговых партнёров РФ к накоплению рублёвых резервов и направлению их на инвестиции внутри России, уверен аналитик. Конечно, это слишком идеальная картина для того, чтобы ее можно было воплотить в жизнь на коротком отрезке истории. Поэтому требуется промежуточный вариант с привязкой курса рубля к универсальному активу или целой корзине универсальных активов.

Самым очевидным выбором является золото, полагает Андрей Кочетков. Это общепризнанный актив, который может служить референтом в торговле. При этом не потребуется постоянно обменивать золотые слитки на импортные товары или принимать драгметалл в качестве оплаты. Сделки могут проводиться в национальных валютах через золотой расчётный центр. В этом случае привязка рубля к золоту будет означать относительно стабильный курс рубля с понятным механизмом его формирования. При сохранении положительного сальдо торгового баланса источником увеличения денег в экономике являются рубли, которые покрываются растущим золотым запасом.

Отрицательное сальдо будет сокращать доступность денег в экономике, что приведёт к сокращению импорта и стимулированию экспорта. В качестве привязки может использоваться не только золото, но и другие драгоценные металлы в составе корзины или востребованные сырьевые ресурсы. Смысл подобной схемы состоит в том, что любой рубль в обращении будет иметь гарантии в виде поставки сырья или монетарного ресурса.

Естественно, такой подход к формированию курса побуждает государственный аппарат к развитию замещения импорта и стимулированию экспорта, дабы не столкнуться с ситуацией истощения резервов, покрывающих обеспеченность рубля, считает Андрей Кочетков. Впрочем, во многом это и является основной задачей любого государства.

«Остаётся только отметить тот факт, что сегодня разработка новой валютной системы с привязкой рубля к реальным монетарным или экспортным активам, не является научной фантазией, а продиктована жизненной необходимостью. Риски заморозки резервов в валютах других стран стали явными. В будущем предполагается внедрение цифровых валют центральных банков (CBDC), что ещё больше повысит подконтрольность денег в мировой экономике», – говорит эксперт.

Соответственно, разработка национальной валютной стратегии в рамках идей Бретон-Вудской системы третьей версии, предполагающей привязку национальных валют к реальным активам, является обеспечением собственной независимости в качестве глобальной экономической единицы, а не третьесортной колонии, заключил Андрей Кочетков.