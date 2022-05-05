Рубль решил немного передохнуть

В первые часы торгов рубль пытался подрасти, но притока валютной выручки для укрепления рубля не хватило. Видимо, экспортеры решили попридержать доллары и евро перед длительными неторговыми днями.

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В этой связи интересно узнать, какие страны расплатились за газ рублями, а какие (кроме уже известных Польши и Болгарии) не стали этого делать и должны быть «отрезаны от трубы». Пик платежей за газ приходится на конец старого — начало нового месяца. Пока достоверной информации по данному вопросу нет.

В середине дня пара доллар-рубль залегла в боковик в районе отметки 66, но новой щедрой порции валюты на рынок не поступило, и спекулянты, вполне оправданно продававшие пару доллар-рубль после пробоя вниз отметки 70, в последние часы торгов начали фиксировать прибыль. В результате, по итогам дня рубль подешевел к доллару 1%. Торги закрылись на красивой отметке 67 руб. за доллар.

Однако основное ослабление рубля происходило на маленьких объемах и под вечер, когда традиционно с рынка уходят экспортеры. Это говорит о слабости и, возможно, кратковременности данного тренда.

При этом стоит отметить, что изменилась риторика аналитиков относительно дальнейших перспектив российской валюты. Так, резко уменьшилось число рекомендаций покупать доллар против рубля с целью фиксации прибыли при уходе курса в район 80 руб. за доллар. Многие считают, что рубль имеет шансы еще подрасти.

«Курсу российского рубля будет грозить укрепление до отметок на уровне в 45,54 — 46,64 рубля за один американский доллар. Так трактует данные результаты технический анализ. Есть, конечно, шансы и возврата к уровням около 75 рублей, но для этого необходимо снова получить очередную санкционную пилюлю от Европейского Союза и "Вашингтонского обкома", которую нам уже обещали, и все решили, что это будет не что иное как "нефтяное эмбарго"», — полагает Роман Блинов из ИК «РУСС-ИНВЕСТ».

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Пока же вопрос о покупке российской нефти странами Евросоюза остается открытым — так же, как и о запрете российским компаниям ее продавать подсанкционным странам в рамках указа президента РФ.

Не преподнесла никаких сенсаций и встреча ОПЕК+, где было принято решение продолжать увеличивать добычу на 432 тыс баррелей в сутки в июне. Однако реально картель недобирает до установленных квот около 1,1 млн баррелей в сутки, поэтому нефть на вердикт нефтяников не отреагировала.

Спокойно прошли торги и на рынке акций, который по Индексу Мосбиржи вырос на 1,3%. Тем самым фондовые трейдеры откупили примерно треть вчерашней просадки.

Среди «голубых фишек» лучше рынка выглядел «Лукойл», прибавивший чуть более 2%.

Завтра вновь стоит ожидать спокойного дня: перед 4-дневными выходными инвесторы не захотят рисковать.