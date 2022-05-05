Рубль — в силе, сила — в рубле

Финансовый мир вчера обрадовался тому, что ФРС США не преподнесла неприятных сюрпризов, повысив ставку на ожидаемые 0,5 процентных пункта и заявив о начале сокращения своего баланса с лета. Глава американского регулятора Джером Пауэлл отметил: «У нас сильная экономика, и ничто в ней не дает оснований полагать, что она близка к или подвержена рецессии».

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На этом фоне на 3% выросли американские фондовые индексы и выше $110 за баррель забралась нефть.

Отголосок позитива докатился и до России: с утра трейдеры начали откупать просевшие вчера акции. Индекс Мосбиржи в первый час торгов рос на 1,7%.

Рубль пока торгуется недалеко от уровня вчерашнего закрытия, причем по ходу торгов видно, что спекулянты начали частично фиксировать прибыль вчерашнего 6,6-процентного укрепления российской валюты.

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Но среднесрочный потенциал роста рубля сохраняется, и пара доллар-рубль продолжит движение в сторону отметки 60. Скорость этого движения будет зависеть от объема продаваемой валютной выручки. Не исключено, что в канун длинных выходных экспортеры попридержат доллары и евро.

Многие аналитики в своих обзорах пишут, что сильный рубль невыгоден государству с точки зрения наполняемости бюджета нефтегазовыми доходами, и монетарные власти будут останавливать укрепление рубля.

При курсе 68 руб. за доллар и текущей цене нефти Россия получает 4800 рублей с проданного барреля против 5070 руб./барр. в 2021 г., посчитал директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

«Это все еще неплохо — в том числе с учетом резко возросших доходов от экспорта газа, — но сохранение этих уровней надолго вместе с растущими расходами казны может повысить внимание властей к курсу рубля», — отмечает он.

С точки зрения «обычной» ситуации такие рассуждения верны. Но сейчас ситуация необычная: возможно, мы являемся свидетелями изменения сложившегося за последние десятилетия миропорядка. И для противников крепкого рубля у его сторонников есть свои контраргументы.

Во-первых, сильный рубль позволит привлечь в страну зарубежный (по больше части восточный) капитал и технологии. Причем, капитал инвестиционный, а не спекулятивный. Крепкий рубль увеличивает конкурентоспособность зарубежных товаров, а также продукции, собранной из импортных комплектующих. Это приведет к снижению инфляции, росту благосостояния населения и повышению привлекательности России как рынка сбыта.

Возможно, европейский и американский частный бизнес по-другому начет смотреть на Россию, подсчитывая недополученную прибыль, вызванную введением санкций. Рано или поздно жадность возобладает над глупостью и политическими амбициями. И в среднесрочной перспективе усиление позиций рубля пойдет экономике страны и благосостоянию населения во благо.

Во-вторых, высокие цены на основные статьи российского экспорта отчасти компенсируют выпадающие от роста курса рубля потери.

Можно вспомнить и первую треть прошлого десятилетия, когда экономика России и благосостояние населения росли при стоимости доллара около 30 рублей. Возможно, власти уже убедились, что попытки стимулировать внутреннюю экономику девальвационными процессами приводят лишь к краткосрочному положительному эффекту, но не заставляют бизнес ни внедрять современный технологии, ни повышать производительность труда.

Наконец, у монетарных властей просто нет эффективных механизмов для купирования «лишней» долларовой и евровой ликвидности. Покупать валюту на счета Минфина или Банка России практически невозможно из-за блокировки этих счетов в зарубежных банках. Любые попытки обойти санкции бывших западных «партнеров» будут им видны, и вызовут арест купленной государством или Банком России валюты.

Так что пока позиции рубля сильны, и покупать валюту в инвестиционных целях или для сохранения капитала рано.

Что же касается сегодняшнего дня, то пара доллар-рубль может завершить день под отметкой 65 руб. с ориентиром на 60 руб. в случае отсутствия очередных послаблений со стороны ЦБ к валютному контролю, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.