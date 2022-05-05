США угрожают беспрецедентными санкциями китайскому IT-гиганту

В Вашингтоне, похоже, нашли кампанию Huawei. Гнев Белого дома и Министерств юстиции, причем, гнев беспрецедентный по масштабам даже в сравнении с Huawei, может обрушиться еще на одну крупную технологическую компанию из Китая – Hikvision Digital Technology Co. Причем, крупнейшего в мире поставщика продуктов видеонаблюдения и готовых решений по видеонаблюдению, кстати, первым из китайских компаний, американцы могут внести в самый «черный» санкционный список.
Акции Hikvision Digital Technology Co. обвалились на 10% до 38,24 юаня (5,79 доллара) за акцию после того, как стало известно о намерении американских властей ввести против него очень жесткие санкции и внести в Список специально выделенных граждан и блокированных юридических лиц (SDN). IT-гиганту из Ханчжоу вменяют в вину оказание помощи правительству КНР в якобы имеющих место нарушениях прав человека в Синьцзяне против мусульманского меньшинства. Как сообщает Bloomberg, окончательное решение будет принято, очевидно, в июне.
Hikvision уже попал в один «черный список» Вашингтона вместе с 7 другими китайскими технологическими гигантами, что значительно затруднило для него сотрудничество с американскими партнерами. В случае же введения вышеупомянутых санкций с Hikvision запретят вести дела компаниям не только из США, но и из других стран.
«Необходимо уточнить потенциальные действия американского правительства,- говорится в заявлении Hikvision.- Надеемся, что такие санкции будут основываться на твердых доказательствах и будут проводиться с соблюдением всех правил. Мы очень надеемся на справедливое и беспристрастное отношение».
Hikvision попал под пристальное внимание администрации Трампа три года назад и был включен вместе с другими компаниями китайского IT-сектора, включая Huawei Technologies Co., в Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. Американским компаниям запрещено поставлять фирмам, включенным в этот Список, компоненты и программное обеспечение.
Если Вашингтон введет против Hikvision значительно более жесткие санкции, это будет означать, что администрация Байдена меняет вектор экономической войны против Китая. По крайней мере, на данный момент в Списке SDN представителей Поднебесной нет. Компаниям, внесенным в Список SDN, угрожают не только более жесткие, но и продолжительные последствия.
Hikvision играет очень важную роль в работах над искусственным интеллектом в Китае. Камеры IT-гиганта используются в сотнях крупных и малых городов Азии и Европы как компаниями, так и правительствами многих стран. В случае внесения Hikvision в Список SDN, властям десятков стран и сотням компаний придется пересмотреть отношения с китайскими производителями оборудования для наблюдения, если они не хотят испортить отношения с Соединенными Штатами.
Новости о возможном введении против Hikvision Digital Technology Co. жестких санкций, наверняка, рады в офисах его многочисленных конкурентов, главными из которых являются Canon, Hanwha Techwin и Bosch.