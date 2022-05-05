США угрожают беспрецедентными санкциями китайскому IT-гиганту

В Вашингтоне, похоже, нашли кампанию Huawei. Гнев Белого дома и Министерств юстиции, причем, гнев беспрецедентный по масштабам даже в сравнении с Huawei, может обрушиться еще на одну крупную технологическую компанию из Китая – Hikvision Digital Technology Co. Причем, крупнейшего в мире поставщика продуктов видеонаблюдения и готовых решений по видеонаблюдению, кстати, первым из китайских компаний, американцы могут внести в самый «черный» санкционный список.

Акции Hikvision Digital Technology Co. обвалились на 10% до 38,24 юаня (5,79 доллара) за акцию после того, как стало известно о намерении американских властей ввести против него очень жесткие санкции и внести в Список специально выделенных граждан и блокированных юридических лиц (SDN). IT-гиганту из Ханчжоу вменяют в вину оказание помощи правительству КНР в якобы имеющих место нарушениях прав человека в Синьцзяне против мусульманского меньшинства. Как сообщает Bloomberg, окончательное решение будет принято, очевидно, в июне.

Hikvision уже попал в один «черный список» Вашингтона вместе с 7 другими китайскими технологическими гигантами, что значительно затруднило для него сотрудничество с американскими партнерами. В случае же введения вышеупомянутых санкций с Hikvision запретят вести дела компаниям не только из США, но и из других стран.