СМИ: крах эмбарго на российскую нефть вынуждает Европу перейти к угрозам

Европейское эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты близко к провалу. Единственное, что остаётся Европе – угрожать введением санкций против тех стран и компаний, которые сотрудничают с Москвой.

Об этом со ссылкой на своих экспертов, пишет издание Spiegel (ФРГ). В частности, в материале говорится, что Западу нужно убедительно пригрозить вторичными санкциями тем участникам рынка, которые дадут РФ возможность обойти эмбарго.

Как полагают эксперты журнала, у Москвы будет достаточно времени, чтобы переориентироваться на новый рынок в случае введения Брюсселем постепенного отказа.

Специалисты при этом убеждены, что российское «чёрное золото» доставляется преимущественно танкерами, а значит переход на транспортировку сырья новым клиентам не займёт много времени.

Кроме того, в статье отмечается, что сам факт введения эмбарго может повысить цены на нефть из-за «ощущения нехватки ресурсов на мировом рынке». Тогда российские компании смогут торговать со скидками для новых партнёров, но не в ущерб себе.

Напомним, ЕК в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российского «чёрного золота» в ЕС. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, отказ будет постепенным, в срок до конца текущего года.

Пока же постпредам стран Евросоюза не удалось согласовать эмбарго, они продолжают обсуждение в четверг, а работу над шестым пакетом планируют завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально выступили Прага, Братислава и Будапешт. Первые просят предоставить трёхлетний переходный период, а Венгрия – исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.

Ранее «Эксперт» сообщал», что США готовы объявить войну нефтяному картелю ОПЕК и его партнёрам. Ожидается, что уже сегодня Юридический комитет американского Сената одобрит законопроект, разрешающий судиться с членами ОПЕК и их партнёрами, если те виноваты в искусственном росте цен на «чёрное золото».

Закон о запрете картелей в области добычи и экспорта нефти (NOPEC), по замыслу его авторов, должен защитить потребителей США и предпринимателей от искусственных скачков цен на бензин и мазут, но немало специалистов опасаются, что он может иметь непредвиденные негативные последствия.

