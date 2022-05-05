Историческое заседание ФРС: почему рынок так бодро воспринял повышение ставки на 0,5%

В целом все эти решения были ожидаемы и заложены в цены. Объем сокращения баланса даже оказался несколько ниже. Впрочем, он будет со временем увеличиваться. Но рынок обрадовался услышанному. Во многом сработала старая биржевая пословица - продавай на слухах, покупай на фактах. Фондовые индексы действительно отреагировали резким ростом, да и основные валюты начали стремительно укрепляться против доллара.

Но ключевые заявления прозвучали уже в ходе пресс-конференции председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. И хотя был дан четкий сигнал, что Федрезерв и дальше будет ужесточать монетарную политику, Пауэлл заверил рынок, что более масштабные повышения ставок не обсуждаются.

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Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы США: «Наша основная задача — использовать имеющиеся инструменты для снижения инфляции до цели в 2%. Мы также опубликовали конкретные планы по сокращению баланса. Мы намерены значительно сократить его размер с течением времени предсказуемым образом. Для казначейских ценных бумаг предел будет составлять 30 миллиардов долларов в месяц в течение ближайших трех месяцев, а затем эта сумма увеличится до 60».

Он также добавил, что “повышение ставки на 75 базисных пунктов Комитет по операциям на открытом рынке активно не рассматривает”.

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Больше всего трейдеры и инвесторы боялись как раз повышения ставки сразу на 75 базисных пунктов - либо на этом заседании, либо на следующем. Но Пауэлл поспешил всех успокоить. При этом председатель уверен, что инфляция сама по себе в ближайшее время не замедлится, с ней нужно бороться, но и для радикальных мер в ФРС не созрели, ведь нужно еще постараться не загнать экономику в рецессию. А данные за первый квартал уже показали снижение ВВП.

Впрочем, вряд ли кто-то действительно ждал и верил в такое резкое повышение. Это скорее своеобразное пугало для Уолл-стрит, которое, как специально, появилось в СМИ буквально несколько дней назад, чтобы по итогам заседания разыграть позитивную карту о том, как чудом удалось избежать худшего сценария.

Сработало как по нотам. За время пресс-конференции главы ФРС индекс S&P 500 вырос более чем на 100 пунктов. А на валютном рынке евро подорожал к доллару почти на процент.

Локальный всплеск эйфории, впрочем, вряд ли продлится долго. Медвежий рынок как раз и отличается тем, что падение идет плавными темпами, а отскоки носят стремительный характер.

И именно медвежий рынок мы сейчас наблюдаем, о чем говорят почти все уважаемые эксперты. Экономика скатывается в рецессию - в первом квартале уже был зафиксирован спад ВВП США. Рецессией, напомним, считается снижение ВВП на протяжении двух кварталов подряд. Также важно отметить, что долговой рынок уже несколько месяцев сигнализирует о надвигающейся рецессии о чем мы неоднократно писали. Кривая доходностей трежерис в моменте принимала вид инверсии, то есть короткие ставки были выше длинных, и этот индикатор за всю историю наблюдений почти не выдавал ошибок. Так что это вопрос времени.

Кроме того, доходы компаний с учетом инфляции находятся на минимуме за 10 лет. Историй для роста практически нет. Дешевых денег, как раньше, ждать также не приходится - напротив, с каждый новым заседанием они будут только дорожать.