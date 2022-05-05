Сюжет дня: трейдеры поддержали бумаги металлургов

Акции компаний металлургического сектора росли по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 5 мая. За день выросли котировки «Мечела» («обычка» +3,93% до 133,04 рублей за штуку), «Северстали» (+1,94% до 1102 руб. за штуку), НЛМК (+1,90% до 157,94 рублей за штуку), ММК (+1,32% до 44,59 рублей за штуку).

Акции торговались в плюсе на фоне того, что Минпромторг поддержал предложение металлургов установить максимальный уровень платежей по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь и железную руду и по акцизу на сталь в 2022 году на уровне 131 млрд рублей. Такая мера может поддержать металлургов в условиях нестабильной геополитической и экономической ситуации. При этом в Министерстве финансов установление такой планки считают избыточной, поскольку металлургические компании сохраняют «достаточный уровень операционной рентабельности».

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся на +1,33% до 2404,8 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,52% до 1119,92 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:33 мск составила 110,01 долларов за баррель (-0,12%). Российская валюта укреплялась – 65 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.