Центробанк сообщил о росте популярности СБП

За I квартал 2022 года число клиентов Системы быстрых платежей (СБП) выросло на 6 млн человек, а количество тех, кто хотя бы раз сделал перевод или провел платеж через эту систему, превысило уже 50 млн человек. За январь-март в СБП было совершено 436 млн операций более чем на 2,4 трлн рублей. Это на 400 млрд рублей больше, чем в IV квартале прошлого года и на 1,76 трлн рублей, чем год назад, сообщили в ЦБ.

«Самая популярная операция в СБП — переводы. В I квартале 2022 года в среднем один пользователь системы совершил 10 операций. Средняя сумма перевода в I квартале 2022 года составила 5,6 тыс. рублей. За последние два года она уменьшилась почти в 1,5 раза, что свидетельствует о росте популярности СБП для совершения повседневных переводов», — говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, к системе уже подключено 210 банков. В I квартале более 6 млн граждан оплатили через СБП 16 млн покупок на 63 млрд рублей. Количество предпринимателей, подключенных к системе, по сравнению с прошлым годом выросло более чем в четыре раза — до 177 тысяч.

Ранее «Эксперт» писал, что с 1 мая увеличен максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей с 600 тыс. до 1 млн рублей. Это касается как переводов, так и платежей через СБП. Регулятор считает, что торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП. Для таких платежей банковская карта не требуется, так как они проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, предприниматели таким образом смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5–3 раза ниже эквайринговых.

