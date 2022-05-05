Украинские боевики на «Азовстали» предложили обменять мирных граждан на продукты и лекарства

Украинские нацисты и представители СБУ, засевшие на заводе «Азовсталь», предложили обменять находящихся там мирных граждан на еду и медикаменты.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя штаба операции по освобождению предприятия.

«В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки — пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, — теперь будут только обменивать», — рассказал он, добавив, что на заводе могут находиться более 200 гражданских, среди которых женщины, дети и старики.

Собеседник агентства отметил, что такие же методы использовались террористами в Сирии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предложение боевиков «типичным поведением террористов». «Вдумайтесь, сначала они заманили людей на завод, затем — прикрываясь ими как живым щитом, отсиживались, а теперь — хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 кг. Преследуя лишь одну цель — спасение собственной шкуры. Хуже могло быть только людоедство — съесть заложников. Типичное поведение террористов», — написал спикер в своем Telegram-канале.

Войска РФ и силы ДНР окружили Мариуполь в начале марта. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля сообщил, что город полностью освобожден, однако на заводе «Азовсталь» остаются около двух тысяч украинских боевиков. Президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм объекта и заблокировать его «так, чтобы муха не пролетела». Для выхода мирных жителей с территории «Азовстали» российские войска регулярно открывают гуманитарные коридоры; на днях из завода вышли более ста человек. При этом украинская сторона сорвала режим тишины, российские войска и силы ДНР подавляли огневые позиции.