Ульяновский электромеханический колледж будет готовить кадры для предприятий АО «АРХБУМ»

ОГБПОУ «Ульяновский электромеханический колледж» (УЭК) организует практикоориентированное обучение сотрудников для Центрального и Приволжского федеральных филиалов АО «АРХБУМ». Соответствующий договор был заключен между учебным заведением и компанией сроком на пять лет. Обучение и переобучение работников будет осуществляться на базе колледжа в соответствии с современными требованиями и текущими потребностями АО «АРХБУМ».

Как отметили в HR-департаменте предприятия, заключенный договор лишь формализировал успешный опыт сотрудничества. Ранее первые свидетельства о повышении квалификации были выданы в апреле 2022 года машинистам гофроагрегатов Истринской и Подольской площадок «АРХБУМ».

По словам бизнес-партнера по управлению персоналом группы по оценке, обучению, подбору и развитию АО «АРХБУМ» Елены Палагуты, среди главных преимуществ профпереподготовки на базе УЭК – возможность дистанционного прохождения программ, индивидуальная траектория обучения и динамичность формирования новых компетенций с целью совершенствования производственных процессов.