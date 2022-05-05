Ульяновский электромеханический колледж будет готовить кадры для предприятий АО «АРХБУМ»

ОГБПОУ «Ульяновский электромеханический колледж» (УЭК) организует практикоориентированное обучение сотрудников для Центрального и Приволжского федеральных филиалов АО «АРХБУМ». Соответствующий договор был заключен между учебным заведением и компанией сроком на пять лет. Обучение и переобучение работников будет осуществляться на базе колледжа в соответствии с современными требованиями и текущими потребностями АО «АРХБУМ».
Как отметили в HR-департаменте предприятия, заключенный договор лишь формализировал успешный опыт сотрудничества. Ранее первые свидетельства о повышении квалификации были выданы в апреле 2022 года машинистам гофроагрегатов Истринской и Подольской площадок «АРХБУМ».
По словам бизнес-партнера по управлению персоналом группы по оценке, обучению, подбору и развитию АО «АРХБУМ» Елены Палагуты, среди главных преимуществ профпереподготовки на базе УЭК – возможность дистанционного прохождения программ, индивидуальная траектория обучения и динамичность формирования новых компетенций с целью совершенствования производственных процессов.
АО «АРХБУМ» - дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК», основное бизнес-направление - гофроупаковка. Эффективность использования трудовых ресурсов в компании находится на высоком уровне: выработка в месяц на одного работающего в каждом филиале компании за 2021 году составила 31,8 тыс. кв. м продукции.
Ульяновский Ордена «Знак почета» электромеханический колледж является старейшим учебным заведением Ульяновской области. Направление колледжа: электротехника, информатика и вычислительная техника, автоматизация и управление, право, социальная работа и издательское дело.