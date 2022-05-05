В Кремле прокомментировали информацию о передаче Украине разведданных США

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга прокомментировал информацию о том, что Вашингтон передаёт Киеву данные о местонахождении мобильного штаба российской армии.

По словам представителя Кремля, российским военным известно, что США, НАТО и Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные, что не способствует быстрому завершению спецоперации, передаёт РИА Новости.

«Это хорошо известно, и конечно, вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и НАТО направляют на Украину, это все действия, которые, скажем так, не способствуют быстрому завершению операции. В то же время они не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции», – подчеркнул Песков.

На вопрос представителей СМИ, могут ли быть приняты какие-либо специальные меры реагирования, пресс-секретарь президента ответил, что «разумеется, российские военные делают всё, что необходимо в данной ситуации».

Ранее стало известно, что издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников из США, утверждало, что Вашингтон предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров на территории «незалежной».

По информации газеты, США передают Украине данные о местонахождении мобильного штаба российской армии. Украинские официальные лица объединили с данными своей разведки эту информацию, чтобы начать артиллерийские обстрелы и другие атаки. Как утверждает издание, в результате таких ударов погибли российские офицеры.