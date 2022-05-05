В Совфеде заявили, что действия США по биоразработкам носят угрожающий характер

Информация, поступающая в парламентскую комиссию по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, подтверждает, что деятельность Вашингтона в сфере биоразработок носит угрожающий характер.

Об этом заявил вице-спикер нижней палаты российского парламента Константин Косачёв. По его словам, объём информации, поступающий в Совфед, подтверждает, что деятельность США в сфере биологических разработок носит угрожающий характер, заявил сенатор Константин Косачёв, передаёт РИА Новости.

При этом сенатор подчеркнул, что, по заверениям американских властей, они действуют в рамках конвенции ООН 1972 год.

«Мы убеждаемся, что это ложь, что США осознанно выходят за пределы конвенции, пытаются создать для себя преимущества по освоению мира, а где-то и беспрепятственные условия для проецирования военной силы, а в данном случае – биологического, бактериологического оружия в любой точке мира», – резюмировал Косачёв.

Как ранее сообщал «Эксперт», начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов назвал имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), занимавшегося исследованиями в интересах американской военно-биологической программы.

