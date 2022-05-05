В ЦБ предупредили о новых мошенничествах с использованием VPN

В первом квартале регулятор выявил 930 компаний с признаками нелегальной деятельности, из них 403 — финансовые пирамиды. Это почти половина от общего количества пирамид, выявленных за весь прошлый год, рассказал ТАСС директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. По его словам, мошенники сейчас активно используют санкционную тематику, убеждают проводить международные расчеты с помощью посредника и заманивают доверчивых граждан на свои уже заблокированные сайты через VPN.

«На фоне финансовых неопределенностей популярны призывы "спасти денежные средства" в зарубежных юрисдикциях: вложиться в иностранный проект, в иностранные ценные бумаги. Мошенники специально подчеркивают, что речь идет о проектах или счетах в государствах, не присоединившихся к санкциям. Ограничения, связанные с международными расчетами, стали модной фишкой, чтобы убедить человека перевести деньги на личный счет посредника-физлица по номеру телефона. Очередной толчок получили и схемы, основанные на переводах с помощью криптовалюты или вложениях в якобы цифровые инструменты», — рассказал Лях.

Еще одна новая тенденция — заманивание граждан в ловушку с помощью VPN. Специалист пояснил, что когда ЦБ блокирует сайт нелегала или финансовой пирамиды, доступ к нему ограничивается только в российском интернет-пространстве. Поэтому мошенники убеждают заходить к ним на сайт только через VPN, объясняя это специальным шифрованием данных и безопасным соединением с сервисами, которые обеспечивают доступ, например, к торгам. При посещении сайта финансовой организации с использованием VPN, Лях посоветовал проверить на сайте Банка России, есть ли у этой организации лицензия и не внесена ли она в предупредительный список.

Также специалист порекомендовал быть осторожным при посещении сайтов по поиску работы. Мошенники, по его словам, часто привлекают безработных к распространению нелегальных финансовых услуг. Такие проекты строятся по принципу сетевого маркетинга, для работы нужно пройти платное обучение, и человек не только вовлекается в незаконную схему, но еще и теряет свои деньги.

Последнее время набирают популярность разного рода имитации онлайновых инвестиционных игр. При этом соревновательный элемент в этих проектах отсутствует, надо лишь вкладывать деньги, покупая все новые и новые «инструменты», которые позволяют подниматься в рейтинге. За январь-март было выявлено 70 таких «игр», что составляет 17% от общего количества финансовых пирамид, отметил представитель ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что у преступников существует отлаженная сеть «посредников», предлагающие помощь в оплате иностранных услуг или установке VPN-сервисов, под предлогом того обсточтельства, что с 10 марта российские карты Visa и Mastercard не работают в зарубежных магазинах. В ВТБ уточнили, что злоумышленники звонили потенциальным жертвам с предложением перевести все средства на «защищенный счет», с которого якобы доступны переводы через SWIFT или «инвестиции в иностранной валюте без комиссий».

