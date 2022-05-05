Великобритания отозвала у Мосбиржи статус признанной

Налоговая служба Великобритании 19 апреля сообщила, что намерена лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи из-за введенных Банком России ограничений на осуществление операций нерезидентами. 5 мая ведомство подтвердило на своем сайте, что отзывает этот статус. Статус признанной фондовой биржи присваивается британской налоговой службой для налогообложения ценных бумаг по заявлению этой биржи — такие акции имеют право на налоговые льготы.

«HMRC отозвала первоначальное обозначение ММВБ 5 мая 2022 года. Инвестиции, размещенные на MOEX до этой даты, по-прежнему будут рассматриваться как инвестиции на признанной фондовой бирже. Любые инвестиции, сделанные с 5 мая 2022 года, не будут рассматриваться как инвестиции на признанной фондовой бирже», — говорится в официальном сообщении.

Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Мосбиржи, статус признанной биржи дает резидентам Великобритании налоговые преференции по некоторым классам активов. В случае утраты такого статуса, налоговые преференции не будут распространяться на новые инвестиции. Однако, по мнению экспертов, эта мера сейчас является формальной, так как доступ к операциям в России и в Великобритании и так ограничен.

Ранее «Эксперт» писал, что в Минфине создана подкомиссия по выдаче разрешений на осуществление сделок резидентов с иностранными лицами, а также валютных операций. 7 марта правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. В него вошли США, Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.