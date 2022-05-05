Вице-мэр Ефимов: колледж, архив и современные предприятия построят в Можайском районе по проекту «Индустриальные кварталы»

Власти Москвы дополнили проект комплексного развития бывшей промзоны «Кунцево», преобразованием которой в будущем займется инвестор. Там планируется построить профессиональный колледж, несколько предприятий и архив для нужд города. Об этом рассказал 5 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на итоги заседания градостроительно-земельной комиссии столицы.

Это уже второй участок в «Кунцево», который реорганизуют в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Он помогает вовлечь в оборот фактически неиспользуемые территории. Договор о комплексном развитии первого участка, между улицами Молодогвардейская и Ивана Франко, правительство Москвы и компания «Главстрой» подписали в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас ведется разработка проекта планировки этой территории.

В сентябре прошлого года опубликовали проект комплексного развития второго участка в «Кунцево», рядом с МКАД: между Северным дублером Кутузовского проспекта и улицей Горбунова. Преобразованием этой территории в дальнейшем займутся владельцы участков, правительство Москвы или победитель открытых торгов.

«В Можайском районе Москвы на территории бывшей промышленной зоны «Кунцево» по проекту «Индустриальные кварталы» проведут реорганизацию еще одного участка, площадью более 21 га. В результате на месте складов, гаражей и автосервисов возведут современные предприятия и общественно-деловые здания. Кроме того, там построят отраслевой колледж площадью примерно две тысячи кв м и городской архив, который займет не менее тысячи кв м», — рассказал Владимир Ефимов.

По его оценкам, объем инвестиций в редевелопмент территории превысит 34 млрд рублей, а в городской бюджет ежегодно будет поступать около 1,6 млрд рублей. Вдобавок в бывшей промзоне «Кунцево» появится свыше 4,5 тыс. новых рабочих мест, добавил Владимир Ефимов.

Всего в рамках редевелопмента второго участка «Кунцево» построят более 268 тыс кв м недвижимости, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Из них более 168 тыс кв м займут высокотехнологичные производствае. И еще около 100 тыс кв м отдадут под общественно-деловую застройку: офисы, банки, кафе и магазины, добавил он.

Напомним, первый договор на комплексное развитие территорий (КРТ) в рамках проекта «Индустриальные кварталы» власти Москвы заключили в 2020 году. По его итогу планируется преобразовать производственную зону «Октябрьское поле» общей площадью 5,92 га. В проект вложат около 14 млрд рублей, отчисления в бюджет города составляют 300 млн рублей в год. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

Всего на данный момент заключено 7 договоров от КРТ, из них два — в текущем году. Это вовлечение в оборот заброшенной стройки на западе города в районе Тропарево-Никулино и редевелопмент бывшей промзоны «Братцево».

По оценкам правительства Москвы, всего в рамках проекта «Индустриальные кварталы» будет создано около 550 тыс рабочих мест. Общий объем инвестиций оценивается в 7 трлн рублей, а в бюджет поступит около 3 трлн.