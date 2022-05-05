Аэропорты юга России останутся закрытыми до 13 мая

Воздушные власти России в 12 раз приняли решение о продлении ограничений на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», — сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Уточняется, что запрет продолжает действовать для аэродромов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Для того, чтобы попасть в эти города, нужно лететь через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.

Другие российские воздушные гавани, включая международные, работают в штатном режиме, отметили в Росавации.

Воздушные гавани ряда городов в южных регионах страны остаются закрытыми с 24 февраля.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в Росавиации не видят оснований для озабоченности в отношении безопасности полетов российских самолетов.

«Российские авиационные власти отвергают любую озабоченность, выраженную от имени иностранных государств в отношении безопасности полетов российских воздушных судов, и заявляют, что фактических доказательств несоответствия воздушных судов российских авиакомпаний требованиям ИКАО (Международной организации гражданской авиации) нет», — заявили в ведомстве, отметив, что при регистрации воздушных судов в российском реестре полностью исключено снижение уровня безопасности полетов на основании гарантий ответственности государства регистрации, которым в настоящее время является Российская Федерация.