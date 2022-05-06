«Аэрофлот» 20 мая запустит прямые рейсы из Москвы в Ташкент

Авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Москвы в Ташкент с 20 мая.

«Полеты в столицу Узбекистана будут осуществляться из аэропорта Шереметьево», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что рейсы будут производить широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330. Стоимость билетов из Москвы (вылет в 19:45, прибытие в 01:45 по местному времени) начинается от 10,3 тысяч рублей, из Ташкента (вылет в 03:45, прибытие в 06:10) — от 14 тысяч.

«В связи с запуском регулярных перевозок с 21 мая отменяются полеты из Сочи в Ташкент, выполняемые авиакомпанией "Россия". Пассажиры будут переоформлены на рейсы из Москвы», — пояснили в пресс-службе авиакомпании.

В настоящий момент «Аэрофлот» летает в несколько городов Узбекистана, в частности, в Бухару, Самарканд и Ургенч.

Ранее «Эксперт» писал о том, что «Аэрофлот» возобновляет полеты в Индию. Стоимость билета туда и обратно в мае по тарифу без багажа составит 35-37 тыс. рублей на человека. В конце апреля авиакомпания объявила о возобновлении рейсов в Анталью и Стамбул.

«Аэрофлот» временно приостановил выполнение всех международных рейсов с 8 марта «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов». В конце февраля из-за закрытия воздушного пространства была также отменена часть рейсов «Аэрофлота» в южные регионы РФ.

После начала спецоперации на Украине Запад закрыл воздушное пространство для России, которая ответила зеркально, запретив полеты над своей территорией самолетам из 36 стран. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, которые владеют самолетами в лизинге у иностранных компаний, прекратить полеты за рубеж из-за риска задержания или ареста лайнеров.