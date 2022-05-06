Акции дня: золотой блеск дивидендов «Селигдара» привлек трейдеров

Акции золотодобывающей компании «Селигдар» росли по итогам торгов на Мосбирже в пятницу, 6 мая. За сессию котировки поднялись на +2,62% до 50,18 рублей за бумагу.

Трейдеры стали покупать акции на фоне новости о выплате компанией дивидендов за 2021 год. Золотодобытчик стал одним из немногих предприятий, который в условиях экономической и геополитической напряженности решил выплатить «дивы». Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 4,5 руб. на акцию (доходность на пятницу порядка 9%). Последний день для покупки акций - 21 июня.

Компания также опубликовала сильный отчет за 2021 год, согласно которому выручка выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а рентабельность по EBITDA увеличилась на 10 процентных пунктов. Компания также сообщила о скачке общей выручки в первом квартале этого года на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в частности, от реализации золота – на 62% год к году.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,49% до 2393,03 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,85% до 1088,02 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:01 мск составила 113,01 долларов за баррель (+6,25%). Российская валюта слабела– 69,38 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Сейчас к торгам допущены все акции.