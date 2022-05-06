Австрия считает газовое эмбарго «красной линией»

Введение эмбарго на газовые поставки из России неприемлемо для национальной экономики, заявила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Штрамбек, назвав подобное «красной линией». Позиция ее страны совпадает с позицией германского соседа, сказала она в интервью медиагруппе Funke в минувшую пятницу.

«Газовое эмбарго - это четкая красная линия для Австрии. И ни мы, ни Германия не сможем это выдержать. Со стороны Австрии, а также со стороны Германии — однозначное "нет", поскольку эмбарго принесло бы больше вреда чем пользы», — приводит слова австрийского министра РИА Новости.

Если же от российского газа пришлось бы отказаться, то, по мнению Штрамбек, возможной альтернативой могла бы стать добыча сланцевого газа экологически безопасным методом. Помимо этого, Штрамбек указала на необходимость для Австрии выстраивать новые партнерские отношения с Саудовской Аравией в области развития солнечной и водородной энергетики.

Напомним, что накануне глава австрийского газового концерна OMV Альфред Штерн, давая интервью изданию Kurier, заявил о неготовности ЕС к введению эмбарго в отношении российского голубого топлива, указав, что это имело бы тяжелые последствия для промышленности и экономики Европы. При этом, сообщил глава OMV, концерн прорабатывает возможности оплаты российского газа, которые и соответствовали бы санкциям ЕС, и позволяли бы продолжать покупать российское топливо.

Заявления представителей Австрии звучат на фоне предложения Еврокомиссии, которая ранее рекомендовала странам Европы начать постепенный отказ от поставок нефти и газа из России.