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Биткоин приблизился к важной черте

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
6 мая 2022, 10:44

Основная мировая криптовалюта снижается шестую неделю подряд. Вчера котировки биткоина падали на 10% — курс биткоина подошел к важной черте, где инвесторам нужно принимать решения.

Коллаж: Тамара Ларина

Падение биткоина на 10% за день не является чем-то необычным  рынок помнит и гораздо более сильные движения основного криптовалютного актива. Но вот безоткатное снижение биткоина в течение 6 недель последний раз наблюдалось в 2014 г, когда за один биткоин давали около 400 долларов. Впрочем, нынешняя неделя еще не закончилась, и «биток» вполне может сломать нисходящий тренд, тем более что для этого есть предпосылки.

Никаких чисто «криптовалютных» новостей и оснований для такого снижения нет. Впрочем, любые объяснения роста или падения биткоина по большей части выглядят натянутыми, поскольку в отличие от реальных активов у их криптовалютных аналогов нет такого понятия как «справедливая стоимость», которую можно рассчитать на основе тех или иных показателей.

Многие аналитики называют причиной падения котировок биткоина отток средств из криптовалютных фондов  по данным CoinShares, на прошлой неделе из них было выведено $133 млн. Но на самом деле, для криптовалютного рынка эта сумма просто «детская». Вчера в первой половине дня на одной из криптовалютных бирж наблюдалась ситуация, когда торговый робот какого-то крупного игрока в течение порядка 10 минут практически каждую секунду покупал биткоины на сумму $7,9 тыс.

Тем не менее, тенденция оттока инвестиционного капитала из криптовалют действительно прослеживается. Косвенно это подтверждается тем, что в период работы американского фондового рынка  то есть, на пике биржевой активности  котировки биткоина в последние дни по большей части снижаются. А американские криптоинвесторы в мире доминируют: по данным аналитической компании Chainalysis, в 2021 г криптоинвесторы из США зафиксировали $46,9 млрд прибыли, обогнав по этому показателю все остальные страны мира в совокупности. 

Отчасти распродажу «битков» в США можно объяснить снижением оптимизма инвесторов относительно рисковых вложений, вызванным «ястребиной» риторикой ФРС США. Нет никаких сомнений в том, что в ближайшее время американский регулятор продолжит повышать процентные ставки, а это сделает более привлекательными вложения в безрисковые американские казначейские облигации.

Вот только доходности US Treasuries, даже если они возрастут с нынешних 3% годовых до 5 или 6 годовых, абсолютно неинтересны криптовалютным инвесторам: они рискуют своими деньгами в расчете получить десятки, а лучше  сотню-другую процентов годовых. И тут как раз могла сыграть свою роль психология: только с начала нынешнего года капитализация биткоина снизилась почти на четверть, а от максимумов ноября прошлого года — чуть менее, чем вдвое. Поэтому многие инвесторы, особенно те, кто входил в рынок по ценам биткоина выше $50 тыс, просто стали фиксировать убытки. Это касается как «физиков», так и тех, кто доверял свои средства различным фондам и управляющим.

В результате, вчера котировки биткоина подошли к сильной технической поддержке $36 тыс за монету. Для динамики биткоина технический анализ имеет огромную значимость, поскольку на криптовалютном рынке как нигде много спекулянтов, которые в подавляющей своей части и руководствуются правилами «техники». Кроме того, как уже отмечалось, никаких фундаментальных оценок стоимости биткоина пока не существует.

Не исключено, что в ближайшие дни, а может быть даже часы начнется агрессивная покупка биткоина крупными спекулянтами, которые, впрочем, оставят деньги про запас на случай, если уровень $36 тыс. не устоит и котировки свалятся к $30 тыс. 

Вряд ли поддержка $30 тыс. будет пробита вниз, поскольку в мировой финансовой системе никакого кризиса финансовой ликвидности нет и в помине. Учитывая, что перспективы американского фондового рынка далеко не радужны, многие захотят попытать счастья, купив на не небольшую часть инвестиционного капитала биткоин.

Первой целью роста биткоина является район около $42 тыс. за монету. Но уже в районе $40 тыс. будет наблюдаться фиксация части прибыли.