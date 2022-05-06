Биткоин приблизился к важной черте

Падение биткоина на 10% за день не является чем-то необычным — рынок помнит и гораздо более сильные движения основного криптовалютного актива. Но вот безоткатное снижение биткоина в течение 6 недель последний раз наблюдалось в 2014 г, когда за один биткоин давали около 400 долларов. Впрочем, нынешняя неделя еще не закончилась, и «биток» вполне может сломать нисходящий тренд, тем более что для этого есть предпосылки.
Никаких чисто «криптовалютных» новостей и оснований для такого снижения нет. Впрочем, любые объяснения роста или падения биткоина по большей части выглядят натянутыми, поскольку в отличие от реальных активов у их криптовалютных аналогов нет такого понятия как «справедливая стоимость», которую можно рассчитать на основе тех или иных показателей.
Многие аналитики называют причиной падения котировок биткоина отток средств из криптовалютных фондов — по данным CoinShares, на прошлой неделе из них было выведено $133 млн. Но на самом деле, для криптовалютного рынка эта сумма просто «детская». Вчера в первой половине дня на одной из криптовалютных бирж наблюдалась ситуация, когда торговый робот какого-то крупного игрока в течение порядка 10 минут практически каждую секунду покупал биткоины на сумму $7,9 тыс.
Тем не менее, тенденция оттока инвестиционного капитала из криптовалют действительно прослеживается. Косвенно это подтверждается тем, что в период работы американского фондового рынка — то есть, на пике биржевой активности — котировки биткоина в последние дни по большей части снижаются. А американские криптоинвесторы в мире доминируют: по данным аналитической компании Chainalysis, в 2021 г криптоинвесторы из США зафиксировали $46,9 млрд прибыли, обогнав по этому показателю все остальные страны мира в совокупности.
Отчасти распродажу «битков» в США можно объяснить снижением оптимизма инвесторов относительно рисковых вложений, вызванным «ястребиной» риторикой ФРС США. Нет никаких сомнений в том, что в ближайшее время американский регулятор продолжит повышать процентные ставки, а это сделает более привлекательными вложения в безрисковые американские казначейские облигации.
Вот только доходности US Treasuries, даже если они возрастут с нынешних 3% годовых до 5 или 6 годовых, абсолютно неинтересны криптовалютным инвесторам: они рискуют своими деньгами в расчете получить десятки, а лучше — сотню-другую процентов годовых. И тут как раз могла сыграть свою роль психология: только с начала нынешнего года капитализация биткоина снизилась почти на четверть, а от максимумов ноября прошлого года — чуть менее, чем вдвое. Поэтому многие инвесторы, особенно те, кто входил в рынок по ценам биткоина выше $50 тыс, просто стали фиксировать убытки. Это касается как «физиков», так и тех, кто доверял свои средства различным фондам и управляющим.
В результате, вчера котировки биткоина подошли к сильной технической поддержке $36 тыс за монету. Для динамики биткоина технический анализ имеет огромную значимость, поскольку на криптовалютном рынке как нигде много спекулянтов, которые в подавляющей своей части и руководствуются правилами «техники». Кроме того, как уже отмечалось, никаких фундаментальных оценок стоимости биткоина пока не существует.
Не исключено, что в ближайшие дни, а может быть даже часы начнется агрессивная покупка биткоина крупными спекулянтами, которые, впрочем, оставят деньги про запас на случай, если уровень $36 тыс. не устоит и котировки свалятся к $30 тыс.
Вряд ли поддержка $30 тыс. будет пробита вниз, поскольку в мировой финансовой системе никакого кризиса финансовой ликвидности нет и в помине. Учитывая, что перспективы американского фондового рынка далеко не радужны, многие захотят попытать счастья, купив на не небольшую часть инвестиционного капитала биткоин.
Первой целью роста биткоина является район около $42 тыс. за монету. Но уже в районе $40 тыс. будет наблюдаться фиксация части прибыли.