Биткоин приблизился к важной черте

Падение биткоина на 10% за день не является чем-то необычным — рынок помнит и гораздо более сильные движения основного криптовалютного актива. Но вот безоткатное снижение биткоина в течение 6 недель последний раз наблюдалось в 2014 г, когда за один биткоин давали около 400 долларов. Впрочем, нынешняя неделя еще не закончилась, и «биток» вполне может сломать нисходящий тренд, тем более что для этого есть предпосылки.

Никаких чисто «криптовалютных» новостей и оснований для такого снижения нет. Впрочем, любые объяснения роста или падения биткоина по большей части выглядят натянутыми, поскольку в отличие от реальных активов у их криптовалютных аналогов нет такого понятия как «справедливая стоимость», которую можно рассчитать на основе тех или иных показателей.

Многие аналитики называют причиной падения котировок биткоина отток средств из криптовалютных фондов — по данным CoinShares, на прошлой неделе из них было выведено $133 млн. Но на самом деле, для криптовалютного рынка эта сумма просто «детская». Вчера в первой половине дня на одной из криптовалютных бирж наблюдалась ситуация, когда торговый робот какого-то крупного игрока в течение порядка 10 минут практически каждую секунду покупал биткоины на сумму $7,9 тыс.

Тем не менее, тенденция оттока инвестиционного капитала из криптовалют действительно прослеживается. Косвенно это подтверждается тем, что в период работы американского фондового рынка — то есть, на пике биржевой активности — котировки биткоина в последние дни по большей части снижаются. А американские криптоинвесторы в мире доминируют: по данным аналитической компании Chainalysis, в 2021 г криптоинвесторы из США зафиксировали $46,9 млрд прибыли, обогнав по этому показателю все остальные страны мира в совокупности.