Деньги уходят с рынка ценных бумаг США

Согласно данным Refinitiv Lipper, приведенным в пятницу Reuters, отток средств из фондов акций США с 28 апреля по 4 мая, составил $3,76 млрд. Его темпы снизились перед заседанием ФРС по ставке, но все равно остаются заметными. Еще важнее, что сохранился сам тренд — это свидетельство серьезной смены настроений инвесторов. Недели притоков и небольших оттоков из акций, чередовавшиеся в этом году, сменились последовательным выводом денег с рынка.

Это уже четвертая подряд неделя бегства денег из фондов американских акций. С 7 апреля их покинули $43,5 млрд.

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Сумма заметная, сопоставимая с оттоком на панике в начале пандемии, но она все еще составляет лишь считанные проценты от средств, поступивших в фонды в прошлом и позапрошлом годах. Часть инвесторов, вложившихся в этот период, уже находится в минусе, но пока это мотивирует к уходу с рынка далеко не всех.

Продолжающееся падение акций, конечно, будет способствовать решениям забрать оставшиеся деньги со стола — особенно после таких эпических обвалов, как в четверг, когда по ходу дня снижение индекса Nasdaq превышало 6%. Но первая реакция большинства, привыкшего к последовательному росту акций, — как всегда непонимание и ступор.

«Паралич, а не паника — лучшее описание позиции инвесторов», — цитировал в пятницу Bloomberg стратега BofA Майкла Хартнетта. Он напомнил, что средняя точка входа для $1,1 трлн, инвестированного с января 2021 года в S&P 500, составила 4 274 пункта индекса. В пятницу вечером он находился на уровне 4130 пунктов. Это означает, на взгляд Хартнетта, что инвесторы уже «находятся под водой, но лишь отчасти». Ранее в качестве критической отметки, которая побудит их рвануться к выходу, он называл 4000 пунктов.

Но если отток из фондов акций США только начинается, то из облигаций он идет с начала года. Причина в обоих случаях, в сущности, одна и та же — ожидание подъема ставки ФРС. Но на акции она действует опосредованно (через изменение общих условий и ожиданий), а на облигации — непосредственно (доходность меняется обратно пропорционально котировкам).

Неделя, завершившаяся 4 мая, стала 17-й подряд, на которой Refinitiv Lipper зафиксировала отток из фондов облигаций. Он составил $5,52 млрд.

Куда идут деньги

Если были бы нужны какие-нибудь дополнительные объяснения этому, то можно было бы вспомнить, что на этой неделе впервые с 2018 года доходность эталонных U.S. 10 Year Treasury Note превысила 3%. Но это лишь эпизод большого пути: для облигаций — вниз, а для их доходности — вверх. В декабре прошлого года эта цифра была чуть выше 1,34%, а сегодня доходила уже до 3,13%.

Держать средства в долгосрочных облигациях в такие периоды — занятие иррациональное: чем выше срок до погашения, тем больше будут потери от падения котировок. Но в краткосрочных бумагах смысл иногда есть — именно поэтому притоки в фонды денежного рынка в этом году периодически и случаются (на этой неделе тоже был).

Такие фонды (money market funds) появились в США в 1970-х годах как ответ на стагфляцию и инвестировали они в близкие по срокам погашения долговые инструменты высококачественных заемщиков, постоянно перекладываясь в новые. Это позволяло получать довольно высокие текущие доходности без риска обвала котировок.

Вообще, если смотреть на характер перетока средств между фондами, то можно подумать, что рынок держит в уме именно сценарий возвращения на полвека назад. В то время в плюсе бывали не только инвесторы в фонды денежного рынка или спекулянты на товарных рынках. Очень неплохие результаты показывали стоимостные инвесторы, такие как Уоррен Баффет, надежные доходы давали акции коммунальных компаний, производителей потребительских товаров. В то же время инвестиции в высокие технологии и вообще в акции роста были не лучшей идеей.

И вот теперь прервался отток из стоимостных фондов акций США, хотя в фондах роста он продолжился. Приток был невелик ($0,85 млрд), но он стал первым за 7 недель. При этом на фоне общих распродаж (особенно в сферах технологий и финансов) шли довольно активные покупки акций коммунального и потребительского секторов.

И все же, в основном инвесторы пока явно предпочитают покупке бумаг наращивание кеша. На фоне инфляции в США в 8,5% это не лучшая позиция, но пока по-настоящему надежных инструментов с такой доходностью в развитых странах все равно нет — а доллар, по крайней мере, не будет стоить меньше доллара. Отчасти поэтому его курс к корзине основных валют (индекс доллара) в пятницу переписал 20-летние максимумы, дойдя до 104,11 пункта.