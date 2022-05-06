Доллар попытался привстать с колен

Торги рублем сегодня открылись в привычном для последних дней русле: в начале дня активность экспортеров была велика, и своими продажами валюты они немного продавили доллар. Однако, как и вчера, отметка 66 руб. за доллар осталась непокоренной.

Резкое падение курса рубля произошло после того как СМИ со ссылкой на Минфин сообщили, что Россия недополучила в апреле 133,1 млрд руб. ожидаемых нефтегазовых доходов. Эта информация и стала неким «спусковым крючком» для активизации покупки долларов — запастись американской валютой многие участники торгов уже были морально готовы, стремясь увеличить ее долю в портфелях в канун длинных праздников.

Интересный факт сообщил «Эксперту» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Один из крупнейших российских брокеров — “Тинькофф Инвестиции”, в пятницу проинформировал, что повышает комиссии за сделки с валютой, — рассказл Потавин. — По некоторым тарифам комиссия за сделки с валютой выросла в 10 раз. Изменения вступят в силу с 16 мая. По времени выход этой новости совпал с резким ростом спроса на покупку валюты. Возможно, он исходил от частных инвесторов, которые решили приобрести валюту перед длинными выходными и перед повышением биржевых тарифов».

В моменте пара доллар-рубль уходила чуть выше отметки 70, которая весь прошлый год была мощнейшей преградой для укрепления курса российской валюты, а теперь стала сдерживающим девальвацию препятствием. Продавить эту отметку рублевым «медведям» не удалось.

По итогам дня рубль потерял к доллару 3,6% стоимости, торги закрылись по курсу 69,40 руб за доллар.

С большой вероятностью можно ожидать, что если за время праздников не случится ничего сильно негативного, то на новой торговой неделе рубль возобновит рост. От доллара избавятся инвесторы, покупавшие его для хеджирования рисков, плюс экспортеры выйдут на торги с отложенными продажами валютной выручки.

«По всей видимости, курс рубля остановит свое укрепление. По евро это — отметка 70 руб., а по доллару — 66 руб. Мы ждем стабилизацию валютных курсов после майских праздников», — прогнозирует Потавин.

Однако нельзя исключать сценарий, при котором доллар будет стоить дешевле 60 рублей. Фундаментальную силу рубля косвенно подтверждает и Минфин, прогнозируя, что в мае ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов составит 414,0 млрд руб.