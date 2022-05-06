Экономическая война: санкции Запада не нанесли России фатального ущерба

Авторитетное британское издание The Economist в сегодняшней статье признало, что Россия продолжает гасить обязательства по государственному внешнему долгу в иностранной валюте, а рубль сейчас чувствует себя также хорошо, как до начала специальной военной операции на Украине.

Причины этого, по мнению авторов материала, кроются в контроле за движением капитала и высоких процентных ставках. Последнее должно было бы негативно сказаться на реальном секторе экономики, однако и он, к удивлению экономистов с туманного Альбиона, демонстрирует удивительную устойчивость. Тем более, что на прошлой неделе ЦБ РФ заметно снизил ключевую ставку — с 17% до 14%.

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Правда, некоторое удовлетворение у творцов санкций может вызвать десятипроцентный рост потребительских цен в нашей стране, имеющий по их данным место в силу подорожавшего импорта и ухода с рынка или приостановки деятельности части западных компаний. Также к числу санкционных «достижений» относится якобы возникшее и увеличение числа задержек заработной платы, которое, правда, не имеет официального статистического подтверждения.

В тоже время, отмечает британский журнал, другие индикаторы экономической активности в России указывают на ее сохранение. Например, общее потребление электроэнергии в России сократилось незначительно. «После мартовского затишья россияне, похоже, довольно свободно тратят деньги в кафе, барах и ресторанах, согласно данным отслеживания расходов, проводимых Сбербанком», — указывает Economist.

В целом, ВВП РФ хоть и сокращается, но не столь значительно, как предрекали некоторые зарубежные эксперты. Закрытость экономики РФ, просматривавшаяся еще до 24 февраля, ограничивает потенциал санкционного воздействия извне.

Но основной причиной устойчивости нашей экономики в Великобритании считают наличие больших запасов и сохранившийся объемы экспорта ископаемого топлива.

По данным аналитиков из Центра исследований энергетики и чистого воздуха, базирующегося в Финляндии, с начала спецоперации Россия экспортировала нефти, природного газа, каменного угля и так далее на сумму, превышающую 65 млрд долларов. «В первом квартале 2022 года доходы государства продажи за рубеж углеводородов выросли более, чем на 80% в годовом исчислении», — полагает The Economist.

В этой связи определённые надежды британского СМИ на замедление движения вперёд российской экономической машины связаны с нефтяным эмбарго, ввести которое предложила Европейская комиссия. Но и тут дела у наших западных «партнеров» пока не особо ладятся. Выступить единым фронтом не получается даже на этом участке.

Категорически против высказались Венгрия, направившая в ЕК соответствующее письмо за премьер-министра Виктора Орбана. В документе эмбарго образно сравнивается со взрывом атомной бомбы. Осмысливая тезис венгерского лидера, политикам некоторых стран ЕС и Северной Америки стоило бы задаться вопросом, будут ли в экономической войне победители или же результат будет похож на последствия войны ядерной.

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Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, под давлением изнутри ЕС уже намеревается частично пересмотреть готовившийся запрет на нефтяные санкции против России. Официальное исключение будет сделано для упомянутых Венгрии, Словакии, а также Чехии, которым официально разрешат не соблюдать режим санкций минимум до середины 2024 года. Под вопросом пока «индульгенция» для Болгарии.

Но даже с учетом такого смягчения нефтяных запретов, на Западе из-за наносящий ему самому вред собственной санкционной политики, наступают тяжёлые времена. И об этом уже прямо говорят на самом высоком уровне.

«Хочу напомнить, что Россия является первым экспортером нефти и газа в мире, а также крупным игроком на рынке прочих ресурсов, которые использует энергетический сектор», — заявил сегодня журналистам на пресс-конференции в Вене исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

Он признал, что «следующие несколько лет будут непростыми», и мировое сообщество де-факто уже столкнулось с первым глобальным энергетическим кризисом.