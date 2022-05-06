Экспорт американских товаров в РФ сократился в пять раз, поставки из России в США выросли

Поставки в Россию из США сократились почти в пять раз в стоимостном выражении — с $497,5 млн в феврале до $101,1 млн в марте.

Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет американского Бюро переписей.

В числе американских товаров, поставки которых в Россию значительно снизились, оказались автомобили, у которых показатель сократился с $83 млн в феврале до $20 млн в марте; фармацевтическая продукция (с $60 млн до $14 млн); оборудование, в частности, двигатели внутреннего сгорания, турбореактивные двигатели и сельскохозяйственная техника (с $90 млн до $20 млн).

Между тем экспорт из России в США в марте увеличился до $2,75 млрд после $2,58 млрд месяцем ранее, обращает внимание агентство. Это связано, в первую очередь, с резким ростом поставок сырой нефти до $363 млн (в феврале они составляли $63 млн). Такой скачок очевидно объясняется тем, что американские власти предусмотрели переходный период после введения эмбарго на нефти — контракты, заключенные до 8 марта, должны были быть закрыты до 22 апреля.

Также в марте из России США импортировали нефтепродукты на $1,35 млрд, что немного превысило февральский показатель ($1,31 млрд).

Отмечается, что уровень экспорта из США в Россию за март-2022 стал самым низким за всю историю торговли между странами за этот месяц начиная с 2002 года — до этого времени организация выпускала только ежегодные отчеты.

После начала российской спецоперации на Украине американские власти отменили режим наибольшего благоприятствования в торговле с РФ. Были введены санкции против ряда российских банков, обслуживавших торговые расчеты; многие американские компании решили приостановить работу на российском рынке, фактически запрещены поставки в РФ авиационной продукции. В США из России запрещен ввоз водки, морепродуктов и алмазов, а также экспорт предметов роскоши.