Европа резко нарастила закупки газа

Парадокс: очень высокие цены на газ в Европе помогают европейцам заполнять хранилища. Все дело в том, что высокие цены заставляют жителей континента экономить голубое топливо, а это в свою очередь, указывает Oil Price (ОР), помогает им уже сейчас начать готовиться к новому отопительному сезону и быстрее, чем ожидалось, заполнять подземные резервуары, которые служат газохранилищами.

Однако уровень наполняемости газохранилищ не особенно сильно влияет на цены на газ. Так что сейчас главный вопрос для Европы: какими будут цены на голубое топливо осенью? Увы, ответ на этот вопрос, считает ОР, не внушает особого оптимизма. Это значит, что приход зимы и холодов Старый Свет может встретить с хранилищами, достаточно наполненными очень дорогим газом.

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Европа в последние недели резко увеличила закупки российского газа, который пока еще не находится под запретом. В начале мая спрос на газ из России достиг пятимесячного максимума. Не снижается и импорт сжиженного газа (СПГ), главным образом, из США несмотря на то, что в целом экспорт американского СПГ снизился из-за планового ремонта СПГ-инфраструктуры на побережье Мексиканского залива.

По данным Reuters, в первых числах апреля запасы газа в Европе были на 18% ниже средних за пять лет до пандемии. Сейчас запасы газа на континенте и в Великобритании выросли до 380 тВт. Если темпы наполнения газохранилищ сохранятся, то к 1 октября, т.е. к началу отопительного сезона, они увеличатся до 904 тВт.

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Здесь, конечно, главное – «если». Темпы закупок газа европейцами главным образом зависят от российского газа, т.е. от Москвы. Газпром вероятно готов сохранить нынешние темпы поставок газа в Европу на уровне приблизительно 100 млн кубов в день, если покупатели будут платить за него рублями.

Еще один важный фактор – цены на голубое топливо. Европейцы и европейский бизнес уже сейчас с трудом оплачивает счета за электроэнергию. Предприниматели в отдельных частях континента, например, в Болгарии предупреждают власти о неминуемом банкротстве в случае сохранения высоких цен на газ в течение продолжительного времени. Если же газовые компании будут продолжать покупать газ по нынешним ценам, то и для потребителей в европейских странах цена газа и, соответственно, цена электроэнергии будет оставаться очень высокой.

Естественно, европейские экономисты понимают, что хранилища сейчас наполняются очень дорогим газом и что это плохая новость для европейской экономики. Без помощи правительств здесь, естественно, не обойтись.

Усиленные закупки газа и энергичное наполнение газохранилищ происходит на фоне не менее энергичных призывов европейских властей к дальнейшей экономии энергии. К экономии, например, призвал немецкий институт EWI. Экономисты EWI сделали расчеты, что будет, если поставки росиийского газа в Германию и другие европейские страны прекратятся. Результаты оказались неутешительными: в таком случае ЕС, за исключением Испании и Португалии, и Великобритании летом придется сократить потребление газа на 459 тВт. Если же Евросоюз хочет поддерживать наполненность газохранилищ на уровне 33%, то тогда сокращать потребление газа придется уже на 790 тВт.

Авторы прогноза из EWI делают вывод: пытаясь ослабить зависимость от российских энергоносителей, объединенная Европа все равно очень сильно от них сейчас зависит. Но при этом попытки ослабить эту зависимость приводят к появлению еще одной зависимости – от американского СПГ, которая несмотря на то, что президент Байден называет американский газ в отличие от «грязного» российского «газом свободы», по большому счету ничем не отличается от зависимости от российского газа. Т.е. при перспективе ослабления или полного исчезновения зависимости от российского газа в достаточно далекой перспективе европейцы получают еще одну полновесную зависимость. И здесь еще один парадокс - несмотря на то, что зависимость Европы от зарубежных энергоносителей растет, в Вашингтоне утверждают, что ее энергетическая безопасность… укрепляется.