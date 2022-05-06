Глава ЕК сделала важное заявление о введении эмбарго на нефть из России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала важное заявление о введении запрета на покупку российской нефти.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из которого публикует РИА Новости, она призналась, что согласование эмбарго на российское «чёрное золото» может потребовать больше времени чем ожидалось. При этом глава ЕК отметила сложность принятия такого решения. Однако она выразила уверенность, что оно будет принято.

«Мы движемся в правильном направлении и введение эмбарго на поставки нефти из России обязательно будет», – резюмировала Урсула фон дер Ляйен.

Как ранее сообщал «Эксперт» https://expert.ru/2022/05/6/vengriyu-slovakiyu-i-chekhiyu-predlozhili-osvobodit-ot-embargo-na-rossiyskuyu-neft-do-2024-goda/, в Евросоюзе выступили с предложением дать Венгрии и Словакии возможность сохранить импорт нефти из России до 31 декабря 2024 года.

Также время для отказа от российских поставок предлагается предоставить Чехии, однако лишь до 30 июня того же года. Другим странам ЕС предстоит отказаться от импорта «чёрного золота» из РФ к концу 2022 года. Кроме того, через три месяца предлагается запретить услуги по перевозке российской нефти.

Напомним, 4 мая Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ планируется запретить импорт всей российской нефти в Евросоюз. Она признала, что сделать это непросто из-за серьёзной зависимости ряда членов ЕС от российского «чёрного золота», указав вместе с тем, что Евросоюз «обязан пойти на это».

