Как и было сказано: рубль снова растет, а акции падают

Торги на валютном рынке Московской биржи проходят сегодня по привычному сценарию последних дней. С утра экспортеры активизировали продажу валюты, в результате чего рубль в первый час торгов укрепился к доллару на 0,7% и близко подошел к отметке 66 руб. за доллар, которая вчера так и не была пройдена.

Сегодня попытки пробоя этой отметки продолжатся, но на сильный рост рубля рассчитывать не стоит. Скорее всего, во второй половине дня экспортеры начнут снижать биржевую активность, а спрос на валюту увеличится из-за ее покупки инвесторами, которые будут пытаться таким образом защитить свои активы от рисков в преддверии длинных выходных.

Но покупать сейчас доллар против рубля даже в спекулятивных целях очень рискованно. Теперь валюта в России мало кому нужна, а доллары и евро продолжают поступать в страну. Если не случится критического ухудшения политической ситуации, то вполне возможно, что на следующей неделе доллар будет стоить в районе 60 рублей.

Рынок акций начал день со снижения, потеряв за первый час торгов более процента капитализации. Хуже рынка торгуются акции банков, которые и так фундаментально слабы, а сейчас еще инвесторы ждут продолжения санкционного давления на финансовый сектор.

Впрочем, торги идут очень вяло и на низких объемах, что говорит об отсутствии сильного желания продавать.

Техническая картина по Индексу Мосбиржи не меняется: индикатор продолжает торговаться в боковике с риском падения в район 2000 пунктов.

Не исключено, что во второй половине дня распродажи немного усилятся: в условиях высоких рисков многие инвесторы будут сокращать позиции по акциям.

Европейские фондовые индексы и американские фьючерсы сегодня с утра уверенно падают, отыгрывая ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ведущих мировых центробанков и резко выросшие риски стагфляции мировой экономики. Но на российских трейдеров этот факт оказывает больше психологическое давление — ярко выраженной корреляции отечественного рынка с западными сейчас нет.

Нефть пока не поддается общему пессимизму, торгуясь по $111 за баррель. Нефтяные трейдеры опасаются прекращения или резкого сокращения поставок топлива в Европу, которое приведет к снижению добычи в России. При таком сценарии нефти в мире больше не станет, следовательно, она должна будет подорожать.

Однако и сырьевой фактор сейчас слабо отыгрывается отечественными инвесторами. Многие крупные эмитенты перестали публиковать месячные и квартальные отчеты, в связи с чем очень сложно понять, как высокие цены на сырье отражаются на финансовом положении компаний и каково это положение вообще в данный момент.