Калининградцы смогут выезжать за рубеж по суше

Как сообщает РИА Новости, губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил о принятии решения об открытии сухопутных границ региона. При этом точные сроки и условия будут известны позднее.

«Скоро. Решение есть. На следующей неделе должны объявить», — приводит информагентство слова губернатора со ссылкой на ТГ-канал Алиханова. Уточняется, что речь идет об открытии автомобильного сообщения, что позволит жителям региона возобновить проезд через наземные пункты пропуска в Литву, с дальнейшим транзитом в Россию и Белоруссию.

Ранее калининградцы не могли выехать за рубеж «по земле» по причине действующего распоряжения правительства РФ N 763-р от 27 марта 2020 года, временно ограничившего движение граждан страны через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает РИА Новости, власти региона ранее направили федеральному правительству официальное письмо по внесению изменений в указанное распоряжение, указав их причиной специфику географического положения Калининградской области и отсутствие авиасообщения с приграничными государствами.