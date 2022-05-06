Китай не будет закупать газ и нефть из России по скидке

Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC не планирует закупать российские природный газ и нефть по значительным скидкам.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой н гонконгскую телерадиокорпорацию RTHK, об этом заявил главный финансовый директор CNPC Чай Шоупин.

По его словам, в настоящее время деятельность с Россией «ведется в рамках существующих контрактов», а расчёты осуществляются в долларах или евро.

«У корпорации пока нет планов производить закупки российского природного газа и нефти со значительными скидками», – подчеркнул он.

Кроме того, Шоупин отметил, что несмотря на то? что западные санкции в отношении Москвы оказывают «определённое влияние», сотрудничество между CNPC и Россиtй по-прежнему ведётся в нормальном режиме.

Как ранее сообщал «Эксперт», в начале февраля текущего года «Газпром» и CNPC заключили 25-летний договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту.

Согласно заявлению пресс-службы российской компании, подписание это документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества РФ и КНР в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объём поставок российского трубопроводного газа в Поднебесную увеличится на 10 млрд кубов и в совокупности достигнет 48 млрд кубометров в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»).

Подписание соглашение между Газпромом CNPC стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, газовая сделка с КНР, которая является уже второй, свидетельствует «о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства» между странами.

«Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что "Газпром" является надежным поставщиком газа», – подчеркнул Миллер.