Кремль: Путин выступит на параде Победы 9 Мая

Глава государства Владимир Путин выступит 9 мая на параде Победы.

Об этом в ходе ежедневного брифинга для журналистов заявил руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в праздничный день российский лидер также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, передаёт РИА Новости.

«Как я уже сказал, 9-го числа Путин примет участие в военном параде, будет его выступление, также по традиции по завершении парада президент возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты: «Орден «Победа» из серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и «Амет-Хан Султан» из серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Обе монеты имеют тираж 3 тыс. штук.

