Nasdaq: ловушка для быков

«Ралли медвежьего рынка», спровоцированное в среду заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, увенчалось полноценной ловушкой для быков. Nasdaq Composite, взлетевший накануне всего за полтора часа более чем на 3%, открыл торги четверга гэпом на 1,4% вниз, а затем продолжил отвесное падение. Уже через пару часов он терял более 5%.

Это необычное поведение для рынка за пределами периодов кризисов, но не все еще осознали, что сейчас именно такие времена. «Если вы поднимаетесь на 3%, а затем на следующий день теряете полпроцента, это довольно нормальная вещь, - говорил на CNBC управляющий директор по торговле и деривативам Schwab Center for Financial Research Рэнди Фредерик. – Но иметь такой день, какой у нас был вчера, а затем увидеть, как все развернулось на 100% за половину суток, это просто невероятно».

Статья по теме: S&P 500: недолгое ралли облегчения

За последние 30 лет было лишь 40 дней, когда Nasdaq Composite терял более 5%. Половина из них пришлась на взрыв «пузыря доткомов» в 2000-2002 годах, а четверть – на мировой финансовый кризис 2008-2009 годов. Но самое мощное падение (на 12,31%) случилось 16 марта 2020 года – незадолго до «дна» обвала акций в начале пандемии. В любом случае о светлых временах рынок сейчас явно не сигнализирует.

Nasdaq Composite в нижней точке дня падал на 6,03%, переписав свой минимум с ноября 2020 года. S&P 500 терял 4,52%, а Dow Jones Industrial Average – 4,04%. Доходность десятилетних U.S. Treasury Note, снижавшаяся накануне до 2,901%, вновь превысила круглую отметку 3%, достигнув максимума с ноября 2018 года – 3,108%.

Статья по теме: Американские акции: быки зашли слишком далеко

«Я напуган, как и все остальные, - сообщал Bloomberg главный инвестиционный стратег Leuthold Group и один из самых заметных быков Уолл-стрит Джим Полсен. – Я в этом бизнесе уже почти 40 лет – от этого легче не становится, ведь здесь ты никогда ничего не знаешь наверняка, но ты также знаешь, что в прошлом бывал не прав».

Обвалу предшествовала порция статистики, заставившая многих задуматься над правдоподобностью версии Джерома Пауэлла о том, что у него есть все шансы совершить «мягкую посадку» экономики, победив инфляцию и не вызвав рецессию. Бюро статистики труда США сообщило, что производительность вне сельского хозяйства в первом квартале 2022 года рухнула на 7,5% - это самые быстрые темпы ее падения с третьего квартала 1947 года.

Почти 75 лет назад это были издержки окончания II мировой войны и перевода экономики на мирные рельсы, причем в стране в том году была рецессия. Спад ВВП США в I квартале 2022 года статистика тоже зафиксировала, но ранее рынок не видел оснований сомневаться в официальной версии ФРС. Она состоит в том, что это было разовое явление, и полугодового снижения экономики, которое формально и принято считать рецессией, показано не будет.

На этом фоне еще и выяснилось, что удельные затраты на рабочую силу увеличились в начале года на 11,6%, в результате чего рост за последние четыре квартала составил 7,2%. Это самый большой прирост с III квартала 1982 года. Инфляция в то время в США уже снижалась и находилась в районе 7% (сейчас 8,5%), но и ставка ФРС была еще двузначной (сейчас 0,75-1%).

А тут и Минтруда США сообщило о росте числа заявок на пособие по безработице до 200 тыс., хотя аналитики ждали 182 тыс. И инвесторы просто не могли не вспомнить все то, о чем думали еще несколько дней назад: инфляция, рецессия, стагфляция.

Были и другие факторы, способствовавшие распродажам. По итогам апреля зафиксированы массированные выходы клиентов из фондов акций США. Нет сомнений, что они продолжались и в четверг, вне зависимости от заявлений ФРС. У трейдеров же уже начала формироваться привычка, вредная на бычьем рынке, но бесценная на медвежьем – продавать все сколько-нибудь заметные ралли.

Так что падение акций остановилось лишь в последние полчаса торгов, когда прошла заметная коррекция. Но итоги дня все равно впечатляют: Nasdaq Composite рухнул на 4,99%, S&P 500 – на 3,56%, а Dow Jones Industrial Average – на 3,12%.

И все же массированные продажи акций широкими слоями инвесторов еще впереди: они наблюдают за падением, чувствуют себя некомфортно, но пока ни на что не решились. Разве что выкупать просадки, обжегшись на этом несколько раз, они пытаются уже реже.

«Клиенты звонят и говорят: "Ну что, мы уже закончили? Должны ли мы беспокоиться? Должны ли мы спрятать все под матрас”? – рассказывал Bloomberg портфельный менеджер Kingsview Investment Management Пол Нолти. – Это несколько напоминает мне 2000-2002 годы, когда шел постоянный спад, перемежавшийся некоторыми подъемами».