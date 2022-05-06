В России утвердили перечень для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) опубликовало зарегистрированный в Минюсте перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию альтернативным способом без согласования с правообладателями.

В список товаров для параллельного импорта вошли автомобили и запчасти для них (Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti); двигатели и их части (Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen); смартфоны и техника (Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba); бытовая техника (Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips); игровые приставки (XBox, PlayStation, Nintendo); фармацевтическая продукция (O.B., Carefree); а также оборудование для различных отраслей, в том числе для добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, железнодорожного и судоходного транспорта, сельского хозяйства. Также в перечень попали устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы; соль, сера, грунт и камень, руды, зола и шлак; моторное топливо, нефтепродукты и смазочных материалы, изотопы, редкоземельные металлы, продукты химического производства, красители, «туалетные средства»; резина и резиновые изделия, мыло, моющие средства, свечи, пластилин, клеи, спички, взрывчатые вещества, пластмассы; одежда, обувь, косметика.

В общей сложности перечень содержит 96 пунктов. Полный список доступен на портале нормативно-правовых актов.

После введения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине власти РФ разрешили параллельный импорт, при котором не требуется согласование с правообладателем на ввоз товара. Минпромторг определил бренды для параллельного импорта в Россию в минувшем месяце. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, ведомство готово оперативно корректировать список брендов, попадающих под параллельный импорт, в зависимости от их решения остаться на российском рынке.