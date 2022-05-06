Мировые цены на продовольствие немного снизились

Мировые цены на продовольственные товары в апреле немного снизились после нескольких месяцев роста и достижения рекордного уровня в марте, однако они остаются на 30% выше, чем год назад. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс продовольственных цен, который отражает изменения мировых цен на основные виды продуктов питания, составил 158,5 пункта, что на 0,8% ниже, чем в марте. Снижение произошло благодаря небольшому уменьшению стоимости растительных масел и зерновых, которые резко подорожали в марте на фоне событий на Украине.

«Небольшое снижение индекса является долгожданным облегчением, особенно для стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, но все же цены на продовольствие остаются близкими к своим недавним максимумам. Это отражает сохраняющуюся напряженность на рынке и создает угрозу глобальной продовольственной безопасности для наиболее уязвимых слоев населения», — отметил главный экономист ФАО Максимо Тореро Каллен.

По данным организации, рост цен на продовольствие начался еще в 2020 году, продолжался весь 2021 год с небольшим перерывом летом, и резко ускорился в феврале в связи с событиями вокруг Украины.

Ранее «Эксперт» писал, что из-за введения антироссийских санкций появилась вполне реальная перспектива продовольственного кризиса мирового масштаба. При этом сама Россия решит все проблемы, которые возникли из-за рестрикций, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отметил, что сегодня Россия находится в процессе переориентации на африканский, азиатский и латиноамериканский рынки. При этом, как отметил Патрушев, попытки Запада переложить на РФ ответственность за спровоцированный им же глобальный продовольственный кризис заведомо обречены на провал. Благодаря разработанной доктрине продовольственной безопасности «удалось провести точные расчеты и повысить самообеспеченность нашей страны основными видами продовольствия».

