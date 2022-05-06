На юге России запустят два проекта по производству печенья общей стоимостью 553 млн рублей

В Ставропольском крае появятся кондитерские предприятия, которые в совокупности будут производить 25 тысяч тонн продукции в год.

Обе площадки создаются с нуля, передает ТАСС.

ООО «БейкБерри» в Невинномысске планирует выпускать 10 тысяч тонн печенья и крекеров ежегодно. Стоимость проекта составляет 278 млн рублей, в настоящий момент на объекте подводят системы коммуникации. Отмечается, что оборудование для предприятия производится в Турции.

В Ставрополе ООО «Астра» будет производить печенье и мучные снеки, в планах компании — выпуск свыше 15 тыс. тонн продукции в год. Стоимость этого проекта составляет 275 млн рублей, сейчас на месте будущего предприятия проводятся земельные работы, закупается необходимая техника.

Сообщается, что под оба проекта земельные участки предоставлены без торгов в соответствии с краевым законодательством.

Ранее «Эксперт» писал о том, что компания «Объединенные кондитеры» сообщила о запуске проекта по франшизе магазинов «Аленка» в разных городах России. В холдинге рассчитывают на то, что в течение трех лет будет открыто 200 новых точек. Сообщается, что инвестиции со стороны франчайзи в открытие одного магазина составят от 3,5 до пяти миллионов рублей. По оценке специалистов холдинга, они могут окупиться в течение трех лет. В компании уточнили, что открывать магазины «Аленка» можно по всей территории России в городах с населением от 250 тыс. до 1 млн человек, где отсутствуют собственные магазины сети. В числе прочих условий — паушальный взнос в 200 тысяч рублей, отсутствие роялти и других комиссионных платежей, прямой договор поставки продукции с фабрик без посредников. Первая партия товара отгружается не менее чем на миллион рублей.