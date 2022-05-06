Нефтегазовые доходы бюджета в апреле оказались ниже ожидаемых

Минфин РФ сообщил, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам апреля оказался ниже прогнозируемого на 133,1 млрд рублей. В мае федеральный бюджет, по оценкам министерства, должен получить 414 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении Минфина.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2022 года составило -133,1 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +280,9 млрд руб», — уточнили в пресс-службе министерства финансов РФ.

В мае, по прогнозам ведомства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере +414 млрд рублей. В Минфине также отметили, что на эти средства не будут осуществляться закупки валюты и золота в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил.

Ранее «Эксперт» писал, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем в апреле прогнозировался в размере 798,4 млрд рублей. В Минфине также отметили, что по итогам марта суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема составило -302 млрд рублей.