Нефтяной картель решил не сочувствовать Европе

В Вене прошла 28-я министерская встреча стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию. Как говорится в сообщении картеля, встреча прошла в режиме видеоконференции 5 мая. На ней было отмечено, что сохраняющиеся фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус по перспективам указывают на сбалансированный рынок. ОПЕК также отметила сохраняющиеся последствия геополитических факторов и вопросов, связанных с продолжающейся пандемией.

В результате ОПЕК и участвующие в ней нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, подтвердили решение министерского совещания 12 апреля 2020 года сохранить план корректировки производства. На нем картель постановил увеличить ежемесячную общую добычу на 0,432 мб/сут. в июне 2022 года.

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Несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 года, страны ОПЕК+ не могут достичь разрешенного уровня добычи нефти. По итогам марта они отстают по добыче на 1,45 млн б/с. Следующая встреча министров коалиции намечена на 2 июня. В мае ограничения на добычу составляют 1,728 млн баррелей в сутки; полностью выйти из них альянс рассчитывает в сентябре. Следующую министерскую встречу решено провести 2 июня 2022 года.

Фактически, политика картеля осталась неизменной. В апреле, пишет Bloomberg, ОПЕК удалось увеличить добычу на 10 тыс. баррелей в день, что указывает на трудности, с которыми ОПЕК+ сталкивается при наращивании добычи в соответствии со своим планом. Впрочем, исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что члены картеля все же могут высвободить больше запасов нефти, если это необходимо.

«ОПЕК + вряд ли будет поставлять дополнительную нефть, чтобы решить любую проблему на рынке, поскольку они очень довольны ценами, остающимися выше 100 долларов за баррель, — заявил CNBC Аджай Пармар, старший аналитик рынка нефти в службе разведки сырьевых товаров ICIS. — Любое существенное увеличение дополнительных поставок со стороны ОПЕК+ будет угрожать этим высоким ценам, и поэтому участники картеля и присоединившиеся страны, скорее всего, просто продолжат медленное возвращение доли рынка в течение 2022 года».

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Стивен Бреннок, старший аналитик лондонской PVM Oil Associates, тоже считает, что ОПЕК+ останется равнодушной к перспективе роста дефицита поставок российской нефти.

«Разрыв в квотах ОПЕК+ будет увеличиваться. Другими словами, уровень соответствия нефтяной группы сокращению добычи будет только расти — полагает он. — Все это имеет задатки большего, чем ожидалось, дефицита предложения в ближайшие месяцы. Ужесточение условий поставок является хорошим предзнаменованием для цен и должно дать нефтяным быкам преимущество — по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Проще говоря, в настоящее время у инвесторов больше причин быть быками, чем медведями».

Действительно, рынок отреагировал на новость очередными покупками сырья. На этом фоне июльские фьючерсы на сорт Brent к 17:18 мск подорожали на 1,65%, до 111,96 доллара за баррель, а стоимость фьючерса на WTI на июнь повысилась к этому времени на 1,52%, до 109,45 доллара за баррель.

Как бы ни давили — держи баланс

Страны ОПЕК+ считают рынок нефти сбалансированным, а технический комитет днем ранее отметил вероятное увеличение избытка на рынке до 1,9 млн бар в сутки (мбс) в 2022 году, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Спрос был понижен на 0,4 мбс м/м, до 100,5 мбс на фоне карантинов в Китае и роста цен на нефть. Оценка мирового предложения повышена на 0,2 мбс до 102,4 мбс.

Быстрое и согласованное решение ОПЕК+ вызвало раздраженную реакцию в западных кругах. «Даже европейский запрет на поставки российской нефти не может отвлечь ОПЕК+ от соблюдения давно установленной формулы восстановления добычи скудными приростами», — написал Bloomberg.

Однако аналитики сомневаются в том, как долго ОПЕК+ сможет придерживаться своего плана. Из-за неспособности большинства членов ОПЕК+ быстро увеличить добычу встречи ОПЕК+ становятся все более неуместными, полагают они.

Обсуждаются факторы, которые могут вывести ОПЕК+ из апатии, говорит Лукичева. Это запрет ЕС на поставки нефти из России, который вскоре должен начать оказывать влияние на рынок (вероятнее всего, имеется ввиду дальнейший рост цен), а переговоры с Ираном могут остаться безрезультатными. В связи с этим Саудовская Аравия и ОАЭ, обладающие резервными мощностями, могут быть буквально принуждены к действию.

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Давление, оказываемое на эти государства, беспрецедентно, констатиирует Лукичева. Недавно глава Пентагона был в Саудовской Аравии с визитом, о результатах которого молчат обе стороны — что, скорее всего, свидетельствует об их безрезультатности. Это еще одно основание говорить о том, что общая политика коллективного Запада по замещению российских поставок не привела к успеху: ближневосточные производители не забывают об испорченных в предыдущие годы отношениях с США, переговоры с Ираном зашли в тупик, переговоры с Венесуэлой также не привели к разблокировке работы американских компаний в этой стране.

В итоге США дошли до того, что объявили: бездействие тоже имеет свои последствия. Американские законодатели намерены одобрить связанную с ОПЕК новеллу в антимонопольное законодательство (так называемый законопроект NOPEC), дающую право судебным органам США возбуждать дело против государств и картелей за манипулирование рынком. Попытка США в очередной раз распространить собственное право на международные отношения уже не в первый раз становится гркбейшим вмешательством во внутренние дела суверенных государств и еще больше обострит геополитические отношения во всем мире, уверена Лукичева.

Ищи, кому выгодно

Сейчас ни у одной страны в мире нет возможности нарастить добычу настолько, чтобы хотя бы частично заместить добычу российской нефти в случае введения эмбарго на нее, подтверждает вице-президент по экономическому анализу инвестиционного Фонда ANIF Арам Налбандян, Поэтому, в ближайшее время будет, скорее всего, происходить переориентация рынков сбыта: страны, которые сейчас работают на восточных направлениях, перенаправят поставки в Европу, а Россия сконцентрируется на Индии, Китае и других станах восточного направления.

В противном случае, уверен эксперт, Европа просто не сможет заместить поставки. Для наращивания добычи в необходимых ей объемах, потребуются годы и сотни миллиардов долларов инвестиций. Кроме того, не стоит забывать о мощностях: далеко не все участники ОПЕК смогли нарастить в апреле добычу даже до уровня, позволяющего вырабатывать согласованные квоты.

В частности, Ирак смог нарастить мощности, а Ливия и Нигерия, наоборот, сократили добычу из-за сбоев в работе и проблем с инвестициями. Кроме того, участники ОПЕК+ — в частности, та же Саудовская Аравия — не стремятся увеличивать добычу еще и по экономическим причинам — им просто выгодны высокие цены на нефть, и значительно их опускать никто не собирается.